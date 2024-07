Le dollar était sur le devant de la scène mercredi, mais a oscillé près d'un plus bas de trois semaines, le ton prudent du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant maintenu le sentiment de risque sous contrôle, tandis que le dollar néo-zélandais s'est affaibli à la perspective d'une baisse des taux dans ce pays.

Lors du premier jour de son témoignage devant le Congrès, Jerome Powell a déclaré qu'une réduction des taux n'était pas appropriée tant que la Fed n'aurait pas une plus grande confiance dans le fait que l'inflation se dirige vers l'objectif de 2 %, préparant ainsi le terrain pour le rapport sur l'IPC de juin de jeudi.

M. Powell a toutefois souligné le ralentissement du marché de l'emploi. "Nous sommes maintenant confrontés à des risques à double face et nous ne pouvons plus nous concentrer uniquement sur l'inflation, a-t-il déclaré.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six grandes devises, dont l'euro et le yen, a peu varié à 105,09, après avoir augmenté d'environ 0,1 % mardi. Il avait atteint lundi son niveau le plus bas depuis le 13 juin, à la suite de la publication de chiffres inattendus sur l'emploi aux États-Unis.

Selon l'outil FedWatch du CME, 73 % des traders pensent maintenant qu'il y aura une réduction des taux d'ici septembre, contre 76 % un jour plus tôt, et qu'une deuxième réduction aura lieu d'ici décembre.

"M. Powell a pris soin de ne pas s'engager sur une voie dont il pourrait être facilement écarté par le flux de données", a déclaré Taylor Nugent, économiste principal des marchés à la National Australia Bank.

"Même si les marchés considèrent septembre comme la date probable de lancement, il est difficile pour les prix de se raffermir davantage avec trois impressions sur l'IPC et deux sur les salaires, ce qui pourrait facilement retarder les choses".

Après son témoignage devant le Sénat, M. Powell doit s'exprimer devant la Chambre des représentants plus tard dans la journée.

Pendant ce temps, le kiwi était 0,51% plus bas à 0,60940 $, s'éloignant davantage du plus haut de trois semaines de 0,6171 $ de lundi après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ait ouvert la porte à d'éventuelles réductions de taux si l'inflation ralentissait comme prévu.

La RBNZ, qui a maintenu les taux stables comme prévu, a exprimé sa confiance dans le fait que l'inflation reviendrait dans sa fourchette cible cette année, encourageant les paris pour un assouplissement précoce de la politique.

Lors de la réunion précédente, en mai, les responsables politiques avaient évoqué la possibilité d'une nouvelle hausse des taux.

"Il y a eu un signal d'une plus grande confiance dans le fait que l'inflation reviendra dans la fourchette cible cette année", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"C'est une révélation qui ouvre la voie à une baisse des taux avant la fin de l'année 2024. Les marchés le laissaient déjà entendre, mais ce changement dovish suggère qu'il pourrait intervenir plus tôt que prévu."

Le dollar australien a augmenté de 0,5 % par rapport à son voisin pour atteindre 1,1065 dollar néo-zélandais pour la première fois depuis février 2023. Le dollar australien a baissé de 0,1 % pour atteindre 0,67345 $, mais il était toujours proche du pic de six mois de lundi, à savoir 0,67615 $.

L'euro est resté stable à 1,0820 $, en dessous du plus haut de près d'un mois de 1,0845 $ qu'il a touché lundi, les investisseurs se préparant à une impasse politique en France à la suite de la victoire électorale choquante de l'alliance de gauche du pays.

La monnaie unique a été mise sous pression le mois dernier après le déclenchement de l'élection, mais elle a depuis récupéré une partie de ses pertes, bien que les investisseurs restent préoccupés par l'éventualité d'une impasse politique.

Le dollar a augmenté de 0,07 % pour atteindre 161,43 yens, la paire de devises évoluant dans une fourchette étroite avant la réunion de la Banque du Japon prévue à la fin du mois.

Des sources ont déclaré à Reuters que la BOJ réduirait probablement ses prévisions de croissance économique pour cette année en juillet, mais qu'elle prévoyait que l'inflation resterait autour de son objectif de 2 % dans les années à venir, ce qui maintiendrait la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci.

Les marchés évaluent à près de 60 % les chances que la BOJ relève ses taux de 10 points de base en juillet.