Le dollar a subi des pertes mercredi après que les données sur les ventes au détail aux États-Unis aient renforcé les paris sur les réductions imminentes des taux de la Réserve fédérale, tandis que la livre sterling s'est légèrement affaiblie avant une lecture de l'inflation au Royaume-Uni prévue plus tard dans la journée.

Les chiffres publiés mardi ont montré que les ventes au détail américaines ont à peine augmenté en mai et que les données du mois précédent ont été révisées considérablement à la baisse, suggérant que l'activité économique est restée terne au deuxième trimestre.

Cela a fait baisser le billet vert dans l'immédiat, bien que ses pertes aient été limitées par rapport à un panier de devises, l'euro, qui détient le poids le plus important dans l'indice du dollar, continuant d'être plombé par les inquiétudes politiques en France et dans l'ensemble de l'Union.

L'euro était en baisse marginale à 1,0738 $, tandis que l'indice du dollar s'est stabilisé à 105,28.

"Nous pensions que les ventes au détail aux États-Unis seraient faibles, et elles l'ont été", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

"Les choses se détériorent enfin. Il semblait que les consommateurs américains n'allaient jamais ralentir, mais il semble que ce soit exactement ce qui s'est passé.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 67 % les chances que la Fed commence à assouplir ses taux en septembre, avec des réductions d'environ 48 points de base pour le reste de l'année.

La livre sterling a baissé de 0,03 % à 1,2705 $ avant les données sur l'inflation britannique attendues plus tard mercredi, qui précèdent une décision politique de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, où l'on s'attend à ce que les taux restent inchangés.

"En raison des effets de base d'il y a un an, de la baisse des prix de l'énergie et de l'électricité au Royaume-Uni, l'inflation globale va baisser considérablement", a déclaré M. Capurso de la CBA.

"Mais ce qui intéresse vraiment la BoE et les marchés, c'est l'inflation des services... et la BoE a déclaré qu'elle souhaitait vraiment qu'elle diminue davantage, ce qui est fortement lié aux salaires et à un marché de l'emploi tendu.

Le dollar australien s'est nettement mieux comporté que le billet vert, aidé également par la position optimiste du gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, lors de la conférence de presse qui a suivi la décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt.

Le dollar australien était en hausse de 0,08 % à 0,6661 $, prolongeant son gain de 0,66 % de la session précédente. Le dollar néo-zélandais a quant à lui baissé de 0,08% à 0,6140$.

Ailleurs, le yen a peu changé à 157,89 pour un dollar, alors qu'il continue d'être sous la pression des différences de taux d'intérêt entre le Japon et les Etats-Unis, en particulier.

Le compte-rendu de la réunion d'avril de la Banque du Japon (BOJ), publié mercredi, a montré que les décideurs politiques ont débattu de l'impact qu'un yen faible pourrait avoir sur les prix, bien que la publication n'ait pas fait bouger le marché alors que les investisseurs se sont tournés vers la prochaine réunion de la BOJ en juillet.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré mardi que la banque centrale pourrait augmenter les taux d'intérêt le mois prochain en fonction des données économiques disponibles à ce moment-là.

"Les perspectives de la banque concernant la croissance économique et les pressions sur les prix suggèrent, à notre avis, qu'une nouvelle normalisation de la politique est à l'horizon", ont déclaré les économistes de Wells Fargo à propos de la BOJ dans une note.

"Toutefois, le fait qu'elle n'ait pas modifié sa politique de manière significative depuis qu'elle a relevé son taux directeur en mars, et qu'elle adopte une approche lente du processus de réduction des achats d'obligations, nous laisse penser que les prochains changements de politique seront mis en œuvre de manière progressive.