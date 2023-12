New York (awp/afp) - Le dollar se redresse jeudi en deuxième partie de séance, inversant sa tendance face au yen qui avait touché auparavant son plus haut en cinq mois, dans un marché sans volume qui exagère les mouvements.

Vers 19H30 GMT, le dollar index, qui compare le billet vert à un panier de monnaies, avançait de 0,26% à 101,24 points, après avoir touché un plus bas en cinq mois sous la barre des 101 points.

Face à l'euro, le billet vert gagnait 0,38%, à 1,1063 dollar pour un euro.

Le yen, qui a touché un plus haut depuis fin juillet à 140,65 yens pour un dollar, se repliait de 0,25% à 141,47 yens.

Le dollar prenait également 0,57% face à la livre sterling, à 1,2725 dollar.

"C'est un marché aux échanges très clairsemés alors que beaucoup de traders sont partis" à deux jours du Nouvel An, a expliqué Marc Chandler, analyste de Bannockburn Global Forex.

"Cela amplifie les mouvements et inverse la tendance des jours derniers", a-t-il ajouté, en soulignant que les taux obligataires américains se sont tendus jeudi ce qui soutient le billet vert.

Les taux sur les obligations du Trésor américain à deux ans s'inscrivaient à 4,28%, contre 4,24% la veille. Quant aux rendements à dix ans, ils s'élevaient à 3,85%, contre 3,79% mercredi.

Plus tôt jeudi et depuis quelques séances, le yen avait brillé face au dollar, la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en parallèle de la fin des taux négatifs au Japon pesant sur le billet vert et profitant par comparaison au yen.

Pour Lee Hardman, analyste de MUFG, de récents commentaires du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, suggèrent que l'institution monétaire nippone "pourrait être moins susceptible d'attendre jusqu'en juillet" pour relever ses taux. L'analyste estime que la BoJ pourrait abandonner sa politique de taux négatifs dès le premier semestre 2024.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H30 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1063 1,1105 EUR/JPY 156,53 157,51 EUR/CHF 0,9321 0,9483 EUR/GBP 0,8694 0,8677 USD/JPY 141,47 141,83 USD/CHF 0,8425 0,8359 GBP/USD 1,2725 1,2798

afp/rp