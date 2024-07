New York (awp/afp) - Le dollar se reprenait légèrement lundi au début d'une semaine cruciale pour les taux d'intérêt, entre l'intervention du patron de la Réserve fédérale (Fed) prévue au Congrès, plusieurs émissions de bons et un indice d'inflation aux Etats-Unis.

La volatilité de l'euro s'estompait après le second tour des élections législatives en France, à l'issue duquel l'extrême droite a obtenu un score moins fort qu'attendu et où la gauche est arrivée en tête, sans qu'aucune force politique ne soit proche de la majorité.

Vers 19H10 GMT, le dollar prenait 0,16% face à la monnaie unique européenne qui valait 1,0825 dollar pour un euro.

L'euro se dépréciait de 0,10% vis-à-vis de la livre britannique, à 84,49 pence pour un euro.

"Les mesures de volatilité à la fois de l'euro et de la livre sont vraiment tombées par rapport à ce qu'elles étaient la semaine dernière", a indiqué Christopher Vecchio de Tastylive.

Le scrutin législatif français a livré son verdict dimanche, surprenant les sondeurs et analystes politiques. Le Nouveau Front populaire a remporté le plus grand nombre de sièges, devant le camp présidentiel, tandis qu'à l'extrême droite le Rassemblement national et ses alliés, encore donnés gagnant dans les derniers sondages, terminent finalement à la troisième place.

Pour les financiers, "une Assemblée divisée en trois blocs (...) est le scénario du moins pire", relève John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

"Le fait que les rendements obligataires français se soient clos en baisse après les élections en dit long sur le volume d'incertitude qui était pris en compte", a ajouté Christophe Vecchio. Pour lui aussi, "pour le marché, le scénario du pire a été évité et, encore plus important, on s'achemine vers un blocage, donc rien ne change".

Du côté du dollar, les investisseurs auront beaucoup de données à digérer. D'abord Jerome Powell, le président de la Fed, va témoigner au Congrès deux jours cette semaine à partir de mardi.

Par ailleurs, l'indice d'inflation CPI pour juin est attendu jeudi. Enfin, trois émissions d'obligations sont prévues, dont une à trente ans jeudi également.

"C'est une grosse semaine pour les taux d'intérêt, les bons du Trésor et par conséquence pour le dollar. On peut s'attendre à des mouvements dans un sens ou dans l'autre dans les prochains jours" sur le billet vert, a encore indiqué M. Vecchio.

Sur le front des cryptomonnaies, le bitcoin, après être remonté en début de séance, repartait dans le rouge, cédait 1,58% à 56.358 dollars. Vendredi, la cryptomonnaie était tombée sous la barre des 54.000 dollars, un plus bas prix depuis février. Ce mouvement de vente avait été attribué par les analystes à la plateforme d'échanges en faillite Mt. Gox.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H10 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0823 1,0840 EUR/JPY 174,02 174,25 EUR/CHF 0,9712 0,9709 EUR/GBP 0,8449 0,8458 USD/JPY 160,79 160,75 USD/CHF 0,8974 0,8956 GBP/USD 1,2809 1,2815

afp/rp