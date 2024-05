New York (awp/afp) - Le dollar se reprenait jeudi après trois séances de baisse alors que les prix à l'importation ont grimpé bien plus que prévu aux Etats-Unis et que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont reculé indiquant que le marché de l'emploi est encore tendu.

Vers 19H15 GMT, le billet vert montait face à l'euro, qui reculait de 0,14% à 1,0869 dollar.

Les prix à l'importation se sont envolés de 0,9% en avril, surprenant les analystes qui prévoyaient trois fois moins et faisant craindre une inflation importée qui pourrait encourager la Réserve fédérale (Fed) à attendre encore avant de rabaisser ses taux d'intérêt.

"Cette poussée des prix à l'importation ne va pas donner à la Fed davantage de confiance que l'inflation décélère", a douté Matthew Martin d'Oxford Economics soulignant que la hausse mensuelle de ces prix est la plus forte depuis deux ans.

A cet indicateur, s'est ajouté un recul de 10.000 des demandes hebdomadaires d'allocations chômage à 222.000 au total, selon les chiffres du département du Travail.

Cette donnée, qui témoigne de la solidité du marché du travail américain, a aussi renforcé les paris d'une prolongation des taux d'intérêt à leur niveaux élevés actuels.

La veille, le dollar avait au contraire souffert d'un ralentissement de l'inflation américaine (l'indice de prix CPI), tombé à 0,3% sur un mois en avril.

Pour continuer de parier sur la baisse du dollar, les investisseurs recherchent "davantage de preuves d'un ralentissement de l'économie américaine, en particulier du marché du travail", relève Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

La production industrielle est allée dans ce sens puisque elle a stagné en avril par rapport à mars.

Face au regain du billet vert, le yen s'inclinait de 0,27%, à 155,30 yens pour un dollar.

En début de séance, la devise japonaise n'a été que peu affectée par une première estimation du produit intérieur brut (PIB) du Japon, qui montre que celui-ci a reculé de 0,5% au premier trimestre 2024 comparé au trimestre précédent.

Sur le papier, cette contraction, plus forte que prévu par les économistes, pourrait quelque peu compliquer la tâche de la Banque du Japon (BoJ) pour monter ses taux, estime Kelvin Lam, de Pantheon Economics.

Pour autant, "le marché a actuellement pleinement intégré une hausse de 10 points de base (du taux directeur) d'ici septembre", certains acteurs misant même sur le mois de juillet, note l'analyste.

Ce renforcement des attentes d'un durcissement monétaire s'explique selon lui par la décision de l'institution plus tôt cette semaine de ralentir ses achats d'obligations souveraines japonaises à 10 ans.

Cette initiative pourrait signaler que les autorités japonaises se tiennent prêtes à agir pour éviter une dépréciation du yen, notamment en relevant les taux.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0869 1,0884 EUR/JPY 168,80 168,58 EUR/CHF 0,9841 0,9819 EUR/GBP 0,8575 0,8580 USD/JPY 155,30 154,88 USD/CHF 0,9054 0,9021 GBP/USD 1,2675 1,2685

afp/rp