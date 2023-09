New York (awp/afp) - Le dollar se reprenait modestement mardi, les cambistes consolidant leurs positions avant la publication, mercredi, d'un indice de prix aux Etats-Unis, jugé déterminant pour la trajectoire monétaire américaine.

Vers 19H55 GMT, le billet vert grignotait 0,19% face à la monnaie unique, à 1,0729 dollar pour un euro. Il retrouvait aussi l'ascendant contre le yen (+0,36%), à 147,12 yens pour un dollar, après une inflexion, la veille, liée à un possible virage monétaire au Japon.

Le rebond du "greenback", l'un des surnoms du dollar, face au yen, mais aussi au yuan, dont les autorités chinoises cherchent à limiter le dérapage, "montre que les investisseurs ne sont pas à l'aise à l'idée de se débarrasser du dollar", selon Boris Kovacevic, de Convera.

Privé d'indicateurs majeurs lundi et mardi, le marché des changes est déjà tourné vers la publication, mercredi, de l'indice des prix CPI aux Etats-Unis pour août, dont les économistes attendent une accélération, à 3,6% sur un an, contre 3,2% en juillet.

L'indice sous-jacent, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, est lui, annoncé à 4,3%, contre 4,7%.

"Ce chiffre va être extrêmement important", anticipe Bipan Rai, de CIBC Capital Markets, "en particulier pour le calibrage de la décision de la Réserve fédérale (Fed), la semaine prochaine".

En l'état, les opérateurs accordent une probabilité de plus de 90% au scénario d'une pause dans le cycle de resserrement monétaire de la banque centrale américaine.

"Mais (choisir la pause) va devenir une décision difficile si on atteint 0,6% ou 0,7%" de hausse des prix sur un mois, considère Bipan Rai, le sursaut de l'inflation étant, en bonne partie, due à la flambée des cours du pétrole.

Que ce soit en septembre ou après, "un chiffre élevé va mettre beaucoup de pression sur la Fed pour relever son taux directeur encore une fois avant la fin de l'année", insiste-t-il.

Dans le cas du yen et du yuan, les deux grandes devises récemment malmenées par le dollar, Chine et Japon se sont contentés de déclarations offensives contre les spéculateurs, mais "n'ont convaincu personne qu'ils allaient sortir le bazooka monétaire", avance Kit Juckes, de Société Générale.

"Le danger est que si les données américaines sont soutenues, le dollar monte à de nouveaux sommets", prévient-il.

19H50 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0729 1,0750

EUR/JPY 157,85 157,59

EUR/CHF 0,9564 0,9577

EUR/GBP 0,8588 0,8594

USD/JPY 147,12 146,59

USD/CHF 0,8914 0,8908

GBP/USD 1,2493 1,2509

afp/al