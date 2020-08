Le dollar se stabilise face à l'euro après la Fed

Londres (awp/afp) - Le dollar était stable jeudi face à la monnaie unique européenne, au lendemain d'un coup de fouet donné par le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1838 dollar, exactement comme la veille à 21H00 GMT.

La Banque centrale américaine "ne semble pas être aussi pressée de baisser encore davantage ses taux d'intérêt", a estimé Esther Reichelt, analyste de Commerzbank, à la lecture du compte-rendu de la dernière réunion de l'institution publié mercredi.

Cette impression "apporte du soutien au dollar" et le stoppe dans sa spirale baissière qui s'était accélérée depuis le début du mois de juillet.

David Madden de CMC Markets notait cependant que "le dollar a tenté à plusieurs reprises de se reprendre au cours des trois dernières semaines, des tentatives qui ont toutes échoué".

Lors de la dernière réunion de son comité de politique monétaire, les 28 et 29 juillet, la Banque centrale américaine avait décidé de maintenir ses taux en l'état, dans une fourchette comprise entre 0 à 0,25%.

Dans ce même document, les participants ont par ailleurs souligné que "l'incertitude qui entoure les perspectives économiques (restait) très élevée, la trajectoire de l'économie dépendant fortement de celle du virus et de la réponse du secteur public à cela", c'est-à-dire de l'adoption d'un nouveau plan d'aide.

Or la Maison Blanche et les élus démocrates du Congrès discutent depuis plusieurs semaines de nouvelles mesures d'aide pour les entreprises? les ménages, les collectivités locales et les écoles, sans parvenir à se mettre d'accord.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1838 1,1838

EUR/JPY 125,37 125,63

EUR/CHF 1,0794 1,0834

EUR/GBP 0,9029 0,9038

USD/JPY 105,91 106,12

USD/CHF 0,9120 0,9152

GBP/USD 1,3113 1,3098

afp/al