Le dollar était sur la défensive jeudi après que les données économiques américaines aient continué à indiquer un ralentissement de la croissance, offrant un soulagement limité au yen, qui est resté coincé près d'un plus bas de 38 ans, ce qui a mis le marché en alerte pour une intervention gouvernementale.

L'euro et la livre sterling ont tous deux consolidé leur plus haut niveau depuis trois semaines face au billet vert, alors que les électeurs se rendaient aux urnes au Royaume-Uni plus tard dans la journée et que les investisseurs attendaient un second tour de scrutin en France dimanche.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, était presque stable à 105,32 après avoir brièvement atteint son plus bas niveau depuis le 13 juin à 105,04 mercredi.

Les données économiques américaines plus faibles que prévu mercredi, y compris un rapport faible sur les services et le rapport ADP sur l'emploi, ont dépeint un ralentissement de l'économie, après une augmentation des demandes initiales d'allocations de chômage la semaine dernière.

"Lentement mais sûrement, ce que nous commençons à voir, c'est un peu de changement dans le flux des données économiques américaines", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal des devises à la National Australia Bank (NAB).

Les minutes de la réunion de juin de la Fed ont reconnu que l'économie américaine semblait ralentir et que "les pressions sur les prix diminuaient".

La série de données économiques plus faibles a amené les marchés à estimer à 68% la probabilité d'une réduction des taux américains en septembre, contre 56% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

La baisse du dollar a permis au yen de gagner 0,12 % par rapport au billet vert, à 161,53.

Les traders ont également semblé ajuster leurs positions avant la publication vendredi du rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, très surveillé, a déclaré Marita Ueda, directrice générale du département d'étude de marché de SBI Liquidity Market.

"Depuis que les indicateurs liés à l'emploi (américain) se sont dégradés mercredi, je pense que les traders deviennent un peu nerveux à l'idée que les données sur l'emploi de demain seront également plus faibles que prévu."

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, le nombre d'emplois non agricoles devrait augmenter de 190 000 en juin, après une hausse de 272 000 en mai.

Mais la monnaie japonaise est restée bloquée non loin d'un creux de 161,96 pour un dollar atteint lors de la séance précédente, son plus bas niveau depuis décembre 1986, les fondamentaux jouant en défaveur du yen.

Les opérateurs se préparaient à une éventuelle intervention du gouvernement japonais sur le marché des changes, les marchés américains étant absents pour les vacances du 4 juillet. Les deux précédentes séries d'achats de yens par Tokyo ont eu lieu à des moments peu liquides de la journée de négociation ou lors de la période de vacances.

L'obstacle à une intervention pourrait être plus élevé à ce stade, a déclaré M. Ueda de SBI Liquidity Market.

"Le ministère des finances affirme que ce n'est pas le niveau qui déclenche l'intervention, mais les mouvements excessifs. Il est difficile d'intervenir car les mouvements actuels n'entrent pas dans cette catégorie."

LA POLITIQUE SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Avant la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis, les traders se sont penchés sur les élections au Royaume-Uni plus tard dans la journée de jeudi.

La Grande-Bretagne devrait élire le chef du parti travailliste Keir Starmer au poste de premier ministre, balayant ainsi les conservateurs de Rishi Sunak après 14 années souvent turbulentes.

"On a le sentiment qu'un gouvernement majoritaire et doté d'un nouveau mandat, susceptible de se rapprocher un peu plus de l'Europe, pourrait créer un environnement plus fertile pour l'économie, ce qui devrait être positif pour la livre sterling", a déclaré M. Catril, de la NAB.

La livre sterling est restée stable après avoir gagné du terrain sur le dollar pendant la nuit, s'échangeant à 1,2739 $.

Les analystes ont également souligné l'incertitude croissante concernant les élections françaises, dont le second tour aura lieu dimanche.

L'euro était en baisse de 0,02% à 1,0784 $, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 12 juin contre le billet vert, touché mercredi.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a glissé de 1,2 % à 58 820,78 $, après avoir glissé à un plus bas de deux mois de 57 843 $ plus tôt dans les échanges.

L'Ether a chuté à 3 172,60 $, son plus bas niveau depuis le 20 mai, et était en baisse de 0,8 % à 3 228,88 $.