Le dollar était sur la défensive jeudi après que les données économiques américaines aient continué à indiquer un ralentissement de la croissance, bien que cela ait peu soulagé le yen, qui était coincé autour d'un plus bas de 38 ans, ce qui a maintenu le marché en alerte pour une intervention gouvernementale.

L'euro s'est maintenu non loin d'un plus haut de trois semaines face au billet vert, et la livre sterling s'est raffermie à l'approche des élections britanniques qui se tiendront plus tard dans la journée.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, est resté stable à 105,28 après avoir brièvement atteint son plus bas niveau depuis le 13 juin, à 105,04, mercredi.

Les données économiques américaines plus faibles que prévu mercredi, y compris un rapport faible sur les services et le rapport ADP sur l'emploi, ont dépeint un ralentissement de l'économie, après une augmentation des demandes initiales d'allocations de chômage aux États-Unis la semaine dernière.

"Lentement mais sûrement, ce que nous commençons à voir, c'est un peu de changement dans le flux des données économiques américaines", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank (NAB).

"Nous pensons que l'économie américaine ralentit, le marché du travail commençant à montrer des signes d'essoufflement, et l'activité et les pressions inflationnistes se relâchant.

L'attention se tourne maintenant vers le rapport sur les emplois non agricoles, très surveillé, qui doit être publié vendredi et qui devrait montrer une augmentation de 190 000 emplois en juin, après une augmentation de 272 000 emplois en mai, selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters.

Avant le rapport sur l'emploi, la série de données économiques plus faibles a amené le marché à estimer à 68 % la probabilité d'une réduction des taux américains en septembre, contre 56 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME.

Les rendements du Trésor américain ont également baissé mercredi.

Mais malgré la baisse du dollar et des rendements, le yen est resté bloqué non loin de son niveau le plus bas depuis décembre 1986, à 161,96 pour un dollar, atteint lors de la session précédente.

Les opérateurs se préparaient à une éventuelle intervention du gouvernement japonais sur le marché des changes, les marchés américains étant absents pour les vacances du 4 juillet. Tokyo est en effet intervenu le 29 avril et le 1er mai à des moments peu liquides de la journée de négociation mondiale ou lorsque les échanges s'étaient raréfiés pendant les vacances.

Le Japon a dépensé 9,79 billions de yens (61,31 milliards de dollars) pour défendre sa monnaie lors de ces deux séries d'achats massifs de yens.

Mais les cartes n'étaient pas en faveur du yen.

"La réalité est qu'il existe un problème structurel qui favorise l'affaiblissement du yen", a déclaré M. Catril de la NAB.

Le fait que la Banque du Japon ne soit prête à normaliser ses taux d'intérêt qu'à un rythme progressif continue d'encourager les opérateurs à pousser le dollar à la hausse par rapport au yen, a-t-il ajouté.

La devise japonaise a gagné 0,11 % par rapport au billet vert pour atteindre 161,53.

Le yen était également proche du plus bas niveau historique de 174,48 contre l'euro atteint mercredi.

Ailleurs, la livre sterling s'est maintenue à l'approche des élections au Royaume-Uni après avoir gagné du terrain sur le dollar dans la nuit, s'échangeant à 1,2744 $, en hausse de 0,03% sur la journée.

La Grande-Bretagne devrait élire le leader du parti travailliste Keir Starmer au poste de premier ministre lors des élections de jeudi, balayant ainsi les conservateurs de Rishi Sunak après 14 années souvent turbulentes.

L'euro était en hausse de 0,04 % à 1,079 $, après avoir atteint son plus haut niveau en trois semaines face au dollar mercredi.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1,41% à 60 376,65 dollars.