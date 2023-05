Le dollar américain est resté sous pression mardi, plombé par le risque d'un défaut de paiement des Etats-Unis, alors que l'impasse entre démocrates et républicains sur le relèvement du plafond de la dette montre peu de signes de résolution.

L'indice du Dollar Index - qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six pairs majeurs - a peu changé à 102,39 après avoir glissé de 0,26% dans la nuit, se retirant d'un plus haut de cinq mois.

Le billet vert a été soutenu la semaine dernière à la fois par la demande de valeurs refuges dans le contexte d'un ralentissement de la reprise du COVID chinois et par une hausse surprise des prévisions d'inflation des consommateurs américains, ce qui a conduit les marchés à remettre en jeu le risque d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en juin.

Cette semaine, cependant, l'imminence de la limite d'emprunt - dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen a répété qu'elle pourrait être atteinte dès le 1er juin - s'est imposée dans l'esprit des investisseurs.

Le président Joe Biden s'est dit convaincu qu'un accord pourrait être conclu en temps utile avant une réunion prévue avec les chefs de file du Congrès plus tard dans la journée de mardi. Toutefois, le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré que les deux parties étaient encore très éloignées l'une de l'autre.

"L'action du dollar américain a été très désordonnée ces derniers jours, réagissant fortement aux données, a déclaré Sean Callow, stratège senior des changes chez Westpac.

"Il y a également un débat sur ce que l'augmentation des tensions sur le plafond de la dette signifie pour le dollar", a-t-il ajouté. "Le yen et le franc suisse semblent être des bénéficiaires probables, mais nous avons de nombreux exemples historiques de traumatismes sur les marchés mondiaux causés par les États-Unis qui ont vu le dollar se renforcer.

Westpac voit la possibilité d'une baisse du Dollar Index autour de 101,05 à court terme.

L'euro, qui a le poids le plus important dans le Dollar Index, a progressé de 0,06% mardi à 1,0879 dollar, après avoir rebondi sur un plus bas de cinq semaines dans la nuit.

La livre sterling est restée stable à 1,2529 $, après une hausse de 0,67 % depuis lundi.

Le yen, qui avait été touché par l'écart plus important entre les rendements à long terme américains et japonais, s'est éloigné d'un plus bas de près de deux semaines.

Le dollar a perdu 0,13% à 135,915 yens après avoir atteint 136,32 lundi.

Le rendement du Trésor à 10 ans s'est replié autour de 3,49% à Tokyo, après avoir atteint 3,511% dans la nuit.

Le dollar a perdu 0,08% à 0,8949 franc suisse.

Les dollars australien et néo-zélandais, qui ne font pas partie du Dollar Index, sont restés à la hausse avant les données sur les ventes au détail en Chine, malgré les récentes données macroéconomiques de leur principal partenaire commercial qui indiquent une tiédeur de la demande intérieure.

Le dollar australien a augmenté de 0,07% à 0,67045 $, tandis que le kiwi néo-zélandais a gagné 0,16% à 0,62525 $.