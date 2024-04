Euro / US Dollar (EUR/USD) : Le dollar surfe sur la glissade du planning de la Fed

Par Le 29 avril 2024 à 09:11Par Yves Sanquer Partager Depuis quelques jours, tout concourt à ce que le dollar se renforce. A commencer par le durcissement de l'approche de la Réserve fédérale vis-à-vis de sa politique de taux, qui a pris les marchés actions par surprise, mais un peu moins les cambistes. Le Dollar Index (DXY) évolue au-dessus de 106, son meilleur niveau de l'année. Il faut remonter jusqu'à octobre dernier pour le retrouver (brièvement) au-dessus. Cette vigueur est visible face à l'euro, avec un niveau de 1,060 / 1,070 USD pour 1 EUR. Le billet vert évolue là aussi au plus haut depuis le début du mois de novembre. Ce n'est pas étonnant : le marché est passé du scénario dans lequel la Fed est la locomotive incontestée de l'assouplissement monétaire au scénario où elle pourrait se retrouver en queue de peloton. La Banque centrale européenne, confrontée à un ralentissement de l'inflation et à une économie qui peine, pourrait réduire ses taux dès le mois de juin. La Fed, en revanche, a perdu son matelas de sécurité car l'inflation redonne des signes de vigueur, pendant que l'économie tourne fort. Les investisseurs ont repoussé à septembre, dans le meilleur des cas, leurs espoirs d'assouplissement aux Etats-Unis. En parallèle, les tensions entre Israël et l'Iran constituent aussi un facteur de renforcement du dollar. La situation n'a pas dérapé grâce aux efforts de la diplomatie américaine, mais le Proche-Orient et le Moyen-Orient sont susceptibles de glisser à nouveau vers une violence accrue. Les marchés seront attentifs à la réunion de la Fed prévue le 2 mai. Un statu quo sur les taux est presque garanti, mais c'est le ton de Jerome Powell qui conditionnera la suite. En attendant, les banquiers centraux américains sont entrés dans la période de silence qu'ils doivent respecter avant la réunion. Il n'y a donc pas d'indications à glaner de ce côté-là et la bonne santé du dollar devrait se confirmer. Graphiquement, l’EUR/USD se maintient sur ses récents points bas. En l’absence de préservation de la zone des 1.06 USD, la parité pourrait rapidement revenir au contact des 1.0504 USD voire 1.0468 USD par extension. Partager Yves Sanquer Spécialiste des Taux

