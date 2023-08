New York (awp/afp) - Le dollar montait mercredi face à l'euro et aux principales monnaies, l'abaissement de la note des Etats-Unis par l'agence de notation financière Fitch profitant paradoxalement à la devise, considérée comme une valeur refuge.

Vers 19H00 GMT, le billet vert grimpait de 0,36% à 1,0944 dollar pour un euro. Face à un panier de grandes monnaies, le Dollar Index montait aussi de 0,28% à 102,58 points.

L'agence Fitch a dégradé mardi d'un cran la note de la dette américaine à AA+, faisant perdre aux Etats-Unis leur notation maximum AAA pour la première fois depuis 2011, lorsque S&P avait fait de même.

"La même chose s'était passée il y a douze ans. Un abaissement de la note crée de l'incertitude et donc bénéficie au dollar même si à long terme, la nouvelle est négative pour le billet vert", a expliqué à l'AFP Adam Button, analyste en chef du marché des changes pour ForexLive.

Résultat sur les marchés, "les Bourses américaines ont chuté, avec une perte d'appétit pour le risque. Mais au contraire, le dollar et les obligations d'Etat américaines gagnent du terrain", a aussi résumé James Harte, analyste de TickMill.

Dans le même temps, un solide indicateur d'emploi aux Etats-Unis a encore davantage favorisé la monnaie américaine.

Les entreprises privées ont créé encore 324.000 emplois en juillet, le double de ce qui était attendu, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab.

Ces chiffres sont publiés deux jours avant le rapport officiel sur l'emploi qui lui aussi, selon les projections des analystes, promet de montrer un marché du travail encore très dynamique avec 200.000 nouveaux emplois créés.

"Les chiffres d'ADP étaient forts et les rendements sur les bons du Trésor ont grimpé, cela fait partie de la mécanique expliquant la montée du dollar", a ajouté M. Button.

Les rendements obligataires à dix ans s'élevaient à 4,07% au plus haut de l'année contre 4,02% la veille où ils étaient déjà sur la pente ascendante juste avant que l'annonce officielle de l'abaissement de la note soit faite par Fitch.

En outre, dans ce contexte de hausse des taux obligataires, le Trésor vient d'annoncer mercredi l'émission de plus de 100 milliards de dollars de bons pour refinancer des emprunts arrivant à maturité.

"De façon contre-intuitive, des coûts d'intérêt plus élevés pour les emprunts du gouvernement rendent le dollar plus attractif, notamment dans le cadre d'une économie qui reste forte", a résumé Adam Button.

Jeudi, les cambistes prendront en outre connaissance de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), qui cherche à juguler l'inflation britannique, la plus élevée des pays du G7.

Les investisseurs anticipent majoritairement une hausse des taux de 0,25 point de pourcentage, plus faible que la précédente, "ce qui a rendu la livre un peu plus molle et encore renforcé le dollar", a souligné l'analyste de ForexLive.

Cours de mercredi Cours de mardi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0944 1,0984 EUR/JPY 156,78 157,45 EUR/CHF 0,9601 0,9615 EUR/GBP 0,8602 0,8597 USD/JPY 143,26 143,34 USD/CHF 0,8773 0,8753 GBP/USD 1,2722 1,2777

afp/rp