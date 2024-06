La Banque centrale européenne pourrait réduire progressivement les taux d'intérêt à mesure que l'inflation diminue, a déclaré mercredi le gouverneur de la banque centrale italienne, Fabio Panetta, affirmant que les inquiétudes récentes concernant les coûts élevés des services sont exagérées.

La BCE a réduit ses taux pour la première fois en juin, mais n'a pas pris d'engagement explicite quant à la suite à donner, même si les décideurs politiques sont clairs sur le fait que d'autres réductions sont prévues et que seul le calendrier est en suspens.

"La situation macroéconomique actuelle est compatible avec une normalisation de l'orientation monétaire", a déclaré M. Panetta à Helsinki. "La BCE a dûment entamé ce processus il y a quelques semaines et, dans le scénario de base, elle le poursuivra progressivement et sans heurts.

Alors que les décideurs politiques continuent de laisser entendre que le mois de juillet n'est pas le bon moment pour prendre la prochaine mesure, compte tenu des données inquiétantes sur les salaires et les prix au cours des dernières semaines, M. Panetta a également conseillé à ses collègues de ne pas faire de tels commentaires, étant donné qu'ils ont accepté de dépendre des données et de décider de la politique à mener réunion par réunion.

"Nous devrions également faire preuve de prudence dans nos communications, en évitant les indications informelles qui peuvent découler de prédictions implicites ou explicites", a ajouté M. Panetta, ancien membre du conseil d'administration de la BCE.

M. Panetta a également minimisé les inquiétudes concernant la persistance des coûts des services, arguant que ces prix augmentent toujours plus rapidement que ceux des biens.

"La persistance n'est qu'apparente", a déclaré M. Panetta. "Elle reflète le fait que l'inflation dans le secteur des services a commencé à augmenter plus tard, qu'elle a atteint son maximum plus tard et qu'elle a commencé à diminuer plus tard.

"Nous avons des raisons de penser que la persistance dans ce secteur n'est en rien anormale", a ajouté M. Panetta.

Ainsi, l'extinction des dernières pressions inflationnistes indésirables, souvent appelée "dernière ligne droite", pourrait simplement nécessiter un peu plus de patience, selon M. Panetta.

La BCE prévoit que l'inflation oscillera au-dessus de son objectif de 2 % pour le reste de l'année, mais que la désinflation reprendra l'année prochaine et que la croissance des prix passera à 2 % d'ici à la fin de 2025.

Les marchés prévoient également d'autres baisses de taux et parient désormais sur un mouvement en septembre et en décembre. (Reportage d'Anne Kauranen ; rédaction de Balazs Koranyi ; édition de Tomasz Janowski)