Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a mis fin mardi aux spéculations selon lesquelles les taux d'intérêt pourraient devoir être relevés, en déclarant que les dernières données sur l'inflation sont "rassurantes" et que le taux directeur de la banque centrale américaine est fixé de manière appropriée.

Après trois mois de pressions sur les prix plus fortes que prévu, qui ont fait craindre une stagnation des progrès, "des données plus récentes sur l'économie indiquent que la politique monétaire restrictive contribue à refroidir la demande globale et les données sur l'inflation pour le mois d'avril suggèrent que la progression vers les 2 % a probablement repris", a déclaré M. Waller dans des remarques préparées pour être présentées à l'Institut Peterson pour l'économie internationale. "Les banquiers centraux ne devraient jamais dire jamais, mais les données suggèrent que l'inflation ne s'accélère pas, et je pense que de nouvelles augmentations du taux directeur ne sont probablement pas nécessaires".

Les décideurs de la Fed sont devenus prudents sur les perspectives d'inflation et de politique monétaire au cours des derniers mois, et Waller, comme beaucoup de ses collègues, n'a pas répété l'opinion qu'il avait exprimée dans des discours récents, à savoir qu'une réduction des taux est probable dans le courant de l'année.

Le marché du travail reste solide, a-t-il déclaré, et si l'inflation des prix à la consommation a ralenti en avril après les trois premiers mois de l'année, les progrès ont été "modestes", l'inflation de base mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle s'élevant probablement à 3,4 % en rythme annualisé au cours des trois derniers mois.

Mais il a également déclaré qu'il voyait des signes de modération, citant la stagnation des ventes au détail en avril, l'augmentation des impayés sur les cartes de crédit et les prêts automobiles, et une enquête largement suivie sur les entreprises non manufacturières suggérant une décélération de l'activité. La création d'emplois a également ralenti et le taux de chômage est remonté à 3,9 % en avril.

"L'économie semble maintenant évoluer plus près des attentes du Comité", a déclaré M. Waller, faisant référence au Comité fédéral de l'open market, qui définit la politique de la banque centrale. "Néanmoins, en l'absence d'un affaiblissement significatif du marché du travail, j'ai besoin de plusieurs mois supplémentaires de bonnes données sur l'inflation avant de pouvoir soutenir un assouplissement de l'orientation de la politique monétaire.

La Fed a maintenu son taux directeur de référence dans la fourchette 5,25 %-5,50 % depuis juillet dernier.

Les traders s'attendent à ce que la banque centrale procède à une première baisse de taux en septembre et estiment que les chances d'une deuxième baisse lors de la dernière réunion de l'année de la Fed, en décembre, sont meilleures que les chances égales. (Rapport de Pete Schroeder, Ann Saphir, Lindsay Dunsmuir ; Rédaction de Paul Simao)