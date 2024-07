Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mercredi que le moment d'une baisse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine "se rapproche", mais que l'incertitude quant à la trajectoire de l'économie ne permet pas de savoir quand une réduction du coût des emprunts à court terme pourrait avoir lieu.

Je pense que les données actuelles sont compatibles avec un "atterrissage en douceur" et j'attendrai les données des deux prochains mois pour étayer ce point de vue", a déclaré M. Waller dans le texte d'un discours prononcé avant un événement à la Fed de Kansas City. "Bien que je ne pense pas que nous ayons atteint notre destination finale, je crois que nous nous rapprochons du moment où une réduction du taux directeur est justifiée", a-t-il ajouté.

M. Waller a noté que la croissance économique progressait désormais à un "rythme plus modéré", que le marché de l'emploi était beaucoup mieux équilibré et que l'inflation s'était modérée. Mais il a ajouté que l'incertitude quant à l'évolution de l'économie dans les mois à venir rendait difficile de savoir quand la Fed pourrait abaisser son taux d'intérêt de référence au jour le jour de la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 %.

M. Waller a indiqué que la banque centrale était confrontée à trois scénarios de probabilité variable dans les mois à venir.

Le scénario le plus "optimiste", avec une "probabilité significative mais pas élevée", prévoit la poursuite d'une baisse régulière des pressions inflationnistes et, dans ce cas, "je pourrais envisager une baisse des taux dans un avenir assez proche", a-t-il déclaré.

Toutefois, dans un scénario plus probable, M. Waller a déclaré que les baisses de l'inflation seraient plus irrégulières, ce qui remettrait en question le fait que la Fed se rapproche durablement de son objectif de 2 %. "Dans ce cas, une réduction des taux dans un avenir proche est plus incertaine", a-t-il déclaré. La perspective la moins probable, mais possible, serait une résurgence de l'inflation, qu'il n'a pas liée à une trajectoire de politique monétaire.

La Fed tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire les 30 et 31 juillet, dans un contexte où les pressions sur les prix se sont atténuées au cours des derniers mois, ce qui a alimenté les attentes du marché quant à une prochaine baisse des taux de la banque centrale. Bien que certains économistes de renom aient déclaré que la prochaine réunion était le bon moment pour réduire les taux, les marchés s'attendent majoritairement à ce que l'assouplissement ait lieu lors de la réunion des 17 et 18 septembre.

Le président de la Fed, Jerome Powell, s'est exprimé à plusieurs reprises ce mois-ci, mais a refusé de donner des indications fermes sur le calendrier prévu des réductions de taux. Il a déclaré que la banque centrale américaine cherchait à s'assurer que l'inflation remontait à 2 % avant d'agir.

Dans son discours de mercredi, M. Waller s'est montré particulièrement optimiste quant à l'état du marché de l'emploi. "À l'heure actuelle, le marché de l'emploi se trouve dans une situation idéale, avec des gains d'emplois modérés et un taux de chômage proche de ce que l'on considère comme sa valeur à long terme.

Il a ajouté qu'"en ce qui concerne le volet emploi du double mandat, nous pourrions bien être en mesure de réaliser un atterrissage en douceur", en référence à un scénario dans lequel l'inflation diminue sans déclencher une récession douloureuse et une forte hausse du chômage. (Rapport de Michael S. Derby ; Rédaction de Paul Simao)