Les économies développées ont jusqu'à présent évité une spirale des prix salariaux dommageable à la suite de l'explosion de l'inflation qui a suivi la pandémie, ont conclu deux économistes de haut niveau, avec un atterrissage relativement indolore possible dans certains pays, mais pas encore assuré.

Pour les États-Unis en particulier, l'augmentation de la productivité et la baisse de l'inflation jusqu'à présent "pourraient même ne pas nécessiter d'augmentation du chômage" pour un retour à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale, ont écrit l'ancien président de la Réserve fédérale Ben Bernanke et l'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international Olivier Blanchard dans un nouvel article publié jeudi par l'Institut Peterson d'économie internationale, où M. Blanchard est chargé de recherche.

Pour d'autres pays dont les marchés de l'emploi s'adaptent différemment de ceux des États-Unis, "parcourir le dernier kilomètre (du contrôle de l'inflation) peut nécessiter d'accepter une augmentation du chômage, au moins pendant un certain temps".

Ils reconnaissent toutefois que beaucoup de choses restent incertaines et remarquent dans une note de bas de page que l'argument précédent de Blanchard concernant la nécessité d'un taux de chômage plus élevé pour maîtriser l'inflation aux États-Unis "s'est avéré erroné".

En juillet 2022, il avait écrit, avec l'ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers, qu'"il n'y a pas d'outil magique" pour ralentir l'inflation sans augmenter le chômage. Le taux de chômage était de 3,5 % ce mois-là ; il était de 3,9 % en avril, en dessous de la plupart des estimations de plein emploi, alors que l'inflation a chuté de plus de la moitié.

Dans d'autres pays, l'inflation a baissé plus rapidement que ne le prévoyait leur modèle.

Prolongeant une analyse effectuée pour la première fois l'année dernière sur les États-Unis, l'étude a montré que le pic d'inflation qui a commencé en 2021 après le début de la pandémie de COVID-19 avait des racines largement communes dans les pénuries d'approvisionnement et les chocs des prix des produits de base dans la zone euro, au Japon, au Royaume-Uni et au Canada.

En revanche, "le marché du travail a généralement joué un rôle limité dans l'évolution de la hausse des prix", même si les conditions du marché de l'emploi se sont resserrées presque partout.

"Il n'y a guère de preuves, dans aucune économie, de l'apparition d'une spirale prix-salaires ou prix-salaires", ont écrit Bernanke et Blanchard, citant cela comme l'une des raisons pour lesquelles il s'est avéré plus facile de lutter contre l'inflation cette fois-ci que dans les années 1970, lorsque les salaires et les prix avaient un effet de levier plus important l'un sur l'autre et que l'on faisait moins confiance aux banques centrales pour maintenir les prix à un niveau stable.

Dans ce cas, l'inflation a chuté rapidement à mesure que les chocs énergétiques et alimentaires se dissipaient, et n'a laissé que peu d'impact durable apparent sur les attentes du public en matière de prix ou, du moins jusqu'à présent, sur les revendications salariales - une victoire pour le point de vue qui était connu au début du débat sur l'inflation sous le nom de "Team Transitory" (équipe transitoire).

La question de savoir si cela reste le cas, alors que les décideurs politiques se dirigent vers la fin de leur lutte contre l'inflation et que les principaux banquiers centraux prévoient déjà leurs premières baisses de taux, reste ouverte, ce qui est un clin d'œil aux préoccupations soulevées par "l'équipe permanente".

"La question du coût du dernier kilomètre n'est pas encore résolue", écrivent-ils, d'autant plus que, selon leur analyse, la hausse des salaires ne se répercute que lentement sur les prix, avec un impact qui s'accumule au fil du temps et qui peut encore se manifester. "Certains pays pourraient avoir besoin d'un assouplissement des conditions du marché du travail pour atteindre leurs objectifs en matière d'inflation.