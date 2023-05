La jauge des marchés boursiers mondiaux a vacillé et les rendements obligataires ont glissé mercredi après que les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis en avril ont augmenté à un rythme plus lent que prévu, suggérant que la Réserve fédérale réussit à maîtriser l'inflation élevée.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % après avoir progressé de 0,1 % en mars, a indiqué le département du travail. Sur les 12 mois précédant avril, l'IPC a augmenté de 4,9 % après avoir progressé de 5,0 % en glissement annuel en mars.

Les contrats à terme ont montré la probabilité que la Fed augmente à nouveau ses taux en juin, passant de 21,9 % juste avant la publication des données à 1,5 %, selon l'outil FedWatch du CME Group. La probabilité que la Fed réduise ses taux plus tard dans l'année a également augmenté.

Mais l'économie est encore forte et ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la Fed prendra du temps, a déclaré Johan Grahn, responsable de la stratégie du marché des ETF chez Allianz Investment Management à Minneapolis.

"Sur la base d'un autre rapport solide sur l'emploi en mars, d'un taux de chômage de 3,4 %, de 9,5 millions d'offres d'emploi et d'une croissance des salaires qui continue de s'accélérer, la Fed devrait rester concentrée sur son programme de lutte contre l'inflation dans les mois à venir", a déclaré M. Grahn.

"La Fed n'a pas pour objectif de mettre en place une politique de taux juste à temps, elle vise à mettre en place une politique juste sur la durée."

Le logement, une composante importante de l'IPC, est ressorti un peu plus faible, ce qui a soulagé les marchés, car certains attendaient un chiffre plus élevé, a déclaré Priya Misra, responsable de la stratégie des taux mondiaux chez TD Securities à New York.

"Il y a une grande mise en garde à faire : l'indice est plus faible à cause des hôtels qu'à cause des loyers", a-t-elle déclaré. "Le marché peut se réjouir que l'inflation soit en baisse. C'est le cas, mais nous pensons simplement qu'elle sera un peu collante sur le chemin de la baisse".

Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue généralement en phase avec les prévisions de taux, a glissé de 4,05% avant les nouvelles de l'IPC et a baissé à 3,904%. Les obligations de référence à 10 ans ont glissé de 8,3 points de base à 3,439%.

Le dollar a reculé sur les attentes de la Fed de suspendre ses hausses de taux d'intérêt pour freiner l'inflation élevée, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut ont abandonné leurs gains initiaux après la publication des données sur les préoccupations d'une augmentation des stocks américains montrant la faiblesse de la demande.

Le Dollar Index a baissé de 0,14% et les marchés d'actions ont initialement augmenté alors que les données de l'IPC suggéraient que les hausses de taux les plus agressives de la Fed en quatre décennies produisaient des résultats.

L'indice MSCI des actions mondiales, centré sur les États-Unis, a légèrement augmenté de 0,09 %, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,38 %.

À Wall street, les actions ont connu un panorama contrasté après une hausse en début de séance. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,39 %, l'indice S&P 500 a gagné 0,23 % et l'indice Nasdaq Composite a augmenté de 0,86 %.

Des vents contraires menacent toujours la plus grande économie du monde, alors que les négociations détaillées sur le relèvement du plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, ont débuté mercredi. Le département du Trésor a prévenu qu'un défaut de paiement déstabilisant pourrait survenir dès le 1er juin.

RÉPRESSION EN CHINE

Les marchés des changes ont fait du surplace alors que les marchés évaluaient la rhétorique des décideurs politiques par rapport à la conviction des traders que les taux d'intérêt américains devraient baisser.

Le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale européenne s'approche de son maximum mais de nouveaux ajustements sont encore nécessaires, a déclaré mercredi Mario Centeno, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, ajoutant qu'il s'attendait à ce que les taux commencent à s'assouplir en temps utile l'année prochaine.

L'euro a augmenté de 0,14 % pour atteindre 1,0975 $.

Les faibles chiffres des importations chinoises pour le mois d'avril ont freiné les actions chinoises et hongkongaises pour la deuxième session consécutive, les investisseurs craignant que le rebond du marché suite à la réouverture de l'économie ne s'estompe en une reprise inégale.

Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,5 %. Le Shanghai Composite a baissé de 1,3 % et le yuan est tombé à un creux de deux semaines.

Une apparente répression des sociétés de diligence raisonnable ébranle le secteur et inquiète les investisseurs. Reuters a rapporté que CICC Capital, une unité de la principale banque d'investissement chinoise China International Capital Corp, a cessé de faire appel à la société de conseil Capvision.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont baissé de 1,6 % pour s'établir à 72,56 dollars le baril, et le Brent s'est établi à 76,41 dollars le baril.

Les prix de l'or ont baissé, les données de l'IPC ayant été considérées comme panoramiques et ayant déclenché des prises de bénéfices de la part de certains investisseurs.

Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis à 2 037,10 dollars l'once, soit une baisse de 0,3 %.