Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, a déclaré jeudi que les données sur les prix à la consommation publiées plus tôt dans la journée allaient dans la bonne direction.

Les données récentes sur l'inflation ont ralenti et sont cohérentes avec des consommateurs plus sensibles aux prix, a déclaré M. Musalem lors d'une apparition à Little Rock, dans l'Arkansas.

Il a ajouté que ce matin, l'inflation (indice des prix à la consommation) pour le mois de juin laisse entrevoir des progrès encourageants vers une baisse de l'inflation (rapport de Michael S. Derby, édition de Chris Reese).