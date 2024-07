Le président de la Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem, s'est félicité jeudi d'un rapport montrant un ralentissement des pressions inflationnistes au niveau des consommateurs, mais a refusé de dire quand il souhaiterait que la banque centrale américaine abaisse son taux d'intérêt cible.

Le rapport de juin

Indice des prix à la consommation

"indique que de nouveaux progrès vers une baisse de l'inflation sont encourageants", a déclaré M. Musalem lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce de Little Rock, dans l'État de l'Arkansas. Le rapport sur l'IPC intervient dans un contexte où "nous progressons" vers un retour de l'inflation à 2 %, alors qu'il apparaît de plus en plus clairement que les consommateurs sont de plus en plus résistants à la hausse des prix.

M. Musalem a déclaré qu'en ce qui concerne la politique de la Fed, "la politique monétaire est restrictive, mais pas trop". Il a déclaré que la Fed avait pris la bonne décision en maintenant les taux lors de sa réunion du mois dernier.

Il a ajouté que le niveau actuel du taux des fonds fédéraux est "la position appropriée pour la politique dans la conjoncture actuelle" parce qu'il permet aux banquiers centraux d'équilibrer les risques d'une réduction trop précoce des taux par rapport à une réduction trop tardive qui nuirait à un marché de l'emploi par ailleurs solide.

Bien que M. Musalem n'ait pas commenté la date à laquelle la Fed pourrait réduire ses taux, il a indiqué : "J'ai également soutenu la déclaration selon laquelle il ne sera pas approprié d'abaisser les taux d'intérêt tant que le Comité ne sera pas plus confiant dans le fait que l'inflation convergera vers 2 %".

Dans le cadre de sa réflexion sur les baisses de taux, M. Musalem a déclaré qu'il aimerait voir une modération de la demande et des données qui lui donnent "confiance dans le fait que l'on peut s'attendre à ce que l'inflation sur un horizon de 12 mois converge vers 2 % d'ici le milieu ou la fin de l'année prochaine". Il a ajouté que "nous sommes sur la bonne voie".

Publié plus tôt dans la journée de jeudi, l'indice des prix à la consommation de juin a montré que l'inflation s'était considérablement ralentie, chutant d'une manière inattendue à 3 % en juin par rapport au même mois de l'année précédente, contre une hausse annualisée de 3,3 % en mai. Ces données ont alimenté l'espoir que les pressions inflationnistes s'estompent à nouveau après avoir été étonnamment fortes au début de l'année.

Les données de l'IPC ont contribué à renforcer l'idée que la Fed est sur la bonne voie pour réduire le coût des emprunts à court terme avant la fin de l'année. Les acteurs du marché considèrent l'automne comme le point de départ d'une baisse du taux cible des fonds fédéraux, qui se situe actuellement entre 5,25 % et 5,5 %.

Michael Feroli, économiste chez J.P. Morgan, a déclaré qu'à la lumière des résultats de l'IPC, nous pensons maintenant que cela ouvre la voie à une première réduction en septembre (précédemment en novembre), suivie de réductions trimestrielles, tandis que les analystes de la société de recherche LHMeyer ont déclaré aux clients que le rapport global sur l'IPC confirmait que la désinflation est durable et viable.

Les responsables de la Fed ont répété à plusieurs reprises qu'une condition préalable à la réduction des taux était d'acquérir la certitude que l'inflation se rapprochait durablement de l'objectif de 2 %.

S'exprimant mercredi devant le Sénat, le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré ce point et a refusé de donner des indications fermes sur l'avenir de la politique des taux d'intérêt, déclarant en ce qui concerne les perspectives : "Je n'envoie aucun signal sur une date particulière de quelque réunion que ce soit.

Dans des commentaires récents, M. Musalem, ancien haut fonctionnaire de la Fed de New York et acteur des marchés financiers, a établi une position sur la politique monétaire de la Fed de New York.

des perspectives politiques optimistes

Le 18 juin, il a déclaré qu'il faudrait des mois, et plus probablement des trimestres, pour trouver les conditions qui permettraient d'abaisser les taux (rapport de Michael S. Derby ; rédaction d'Andrea Ricci).