La banque centrale américaine ne devrait commencer à réduire ses taux d'intérêt qu'après "des mois, et plus probablement des trimestres" de baisse de l'inflation, de modération de la demande et d'expansion de l'offre, a déclaré mardi Alberto Musalem, président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, lors de ses premiers commentaires publics sur la politique monétaire depuis qu'il est à la tête de la banque fédérale régionale.

"Je devrai observer une période d'inflation favorable, de modération de la demande et d'expansion de l'offre avant d'être convaincu qu'une réduction de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux est appropriée. Ces conditions pourraient prendre des mois, et plus probablement des trimestres, pour se mettre en place", a déclaré M. Musalem dans des remarques préparées pour un événement à Saint-Louis.

Lors de sa réunion de la semaine dernière, la Fed a maintenu son taux de prêt de référence dans la fourchette de 5,25 à 5,50 %, inchangée depuis 11 mois, afin de maintenir la pression sur l'économie pour ramener l'inflation à son taux cible de 2 %.

Depuis cette réunion, les décideurs politiques se sont alignés pour consolider l'idée qu'ils se contentent de maintenir les taux jusqu'à ce que l'économie envoie un signal plus clair - par le biais d'une baisse soutenue du taux de croissance des prix ou d'une augmentation du taux de chômage.

Dans un discours très varié, M. Musalem n'a pas non plus exclu de nouvelles hausses de taux si l'inflation se bloquait "significativement" au-dessus de 2 % ou s'accélérait à nouveau, bien qu'il ait souligné qu'il ne s'agissait pas de son scénario de base.

M. Musalem, qui est titulaire d'un doctorat en économie et possède une expérience des marchés, des politiques publiques et des banques centrales, deviendra l'année prochaine, par rotation, membre votant du comité fédéral de l'open market de la banque centrale, chargé de fixer les taux. Il a pris ses fonctions en avril.

Le directeur de la Fed de Saint-Louis a déclaré qu'il s'attendait à un ralentissement de la consommation au cours des prochains trimestres et a indiqué que, sur la base des données publiées jusqu'à présent ce mois-ci, il s'attendait à un "ralentissement bienvenu" de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle pour le mois de mai.

Les données sur les ventes au détail publiées plus tôt dans la journée de mardi ont fourni une indication supplémentaire sur le fait que les consommateurs réduisent leurs dépenses et donnent la priorité aux produits de première nécessité.

Cependant, M. Musalem a indiqué qu'il n'était pas certain que la politique monétaire actuelle soit aussi restrictive qu'elle devrait l'être.

"Je pense que la politique monétaire continue d'exercer une pression à la baisse sur la demande globale et l'inflation. Je perçois également une certaine incertitude quant au degré de restriction", a-t-il déclaré, notant que les conditions financières "semblent accommodantes pour certaines parties de l'économie alors qu'elles sont restrictives pour d'autres". (Rapport de Lindsay Dunsmuir ; Rédaction de Paul Simao)