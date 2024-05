L'inflation est encore trop élevée et la banque centrale américaine a encore du travail à faire pour la réduire, a déclaré mardi le président de la Réserve fédérale de Kansas City, Jeffrey Schmid, indiquant ainsi qu'il est favorable au maintien du taux directeur de la Fed pendant un certain temps.

"Au fil du temps, je m'attends à ce que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % de la Fed", a déclaré M. Schmid dans des remarques préparées pour le sommet agricole de la banque fédérale régionale. "Je suis prêt à faire preuve de patience dans le cadre de ce processus.

L'inflation a chuté rapidement en 2023 par rapport à son pic de la mi-2022, et les responsables politiques de la Fed ont commencé cette année en s'attendant à commencer à réduire les taux pour éviter que la politique ne devienne trop restrictive. Mais les pressions sur les prix ont repris au premier trimestre, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle ayant augmenté de 2,7 % en mars par rapport à l'année précédente. La Fed vise une inflation de 2 % selon cette mesure.

"La Fed doit freiner la croissance de la demande jusqu'à ce que l'offre puisse rattraper le retard et que le déséquilibre qui alimente l'inflation se résorbe", a déclaré M. Schmid. Face aux augmentations rapides des taux d'intérêt de la Fed à partir de 2022-2023, il y a des signes que les déséquilibres s'atténuent - le marché du travail, a-t-il noté, "est sorti d'une période d'ébullition historique".

L'augmentation de l'offre de main-d'œuvre, de biens et de services facilite également la tâche de la Fed en matière d'inflation. Néanmoins, M. Schmid a déclaré que la Fed ne devrait pas accorder trop d'importance à une seule donnée.

"Je préfère une approche stable de la politique, qui atténue la volatilité des marchés financiers plutôt que d'y contribuer", a-t-il déclaré.

L'augmentation des emprunts du gouvernement américain et d'autres facteurs à long terme signifient que les taux d'intérêt pourraient rester élevés pendant un certain temps.

Le taux directeur de la Fed se situant dans une fourchette de 5,25 % à 5,5 % depuis juillet dernier, "la politique est au bon endroit et, avec de la patience, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs politiques", a déclaré M. Schmid. "Toutefois, rien n'est certain et il est nécessaire de rester vigilant et flexible.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué plus tôt mardi qu'il s'attendait toujours à ce que l'inflation diminue davantage cette année pour atteindre l'objectif de 2 % de la Fed, mais a déclaré que cela nécessiterait probablement de maintenir le taux directeur à son niveau actuel pendant plus longtemps que ce que l'on pensait auparavant.

M. Powell et Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, ont tous deux déclaré qu'ils pensaient qu'une hausse des taux était improbable, bien que Mme Mester ait déclaré que si la progression de l'inflation s'arrêtait, les décideurs politiques de la Fed devraient y réfléchir.