Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoigne mardi devant la commission bancaire du Sénat lors d'une audition qui devrait permettre de déterminer si les signes récents de ralentissement de l'inflation et du marché de l'emploi aux États-Unis inciteront la banque centrale à accélérer ses projets de réduction des taux d'intérêt.

Lors de la réunion de la Fed des 11 et 12 juin, la projection médiane de 19 responsables prévoyait une seule baisse de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année, mais depuis lors, les données sur l'inflation se sont révélées plus faibles que prévu et plusieurs responsables politiques - y compris M. Powell - ont commencé à faire part de leurs inquiétudes concernant le ralentissement du marché de l'emploi.

Les données de la semaine dernière ont montré que les entreprises ont créé 206 000 emplois en juin, mais les révisions des mois précédents montrent que la tendance est plus faible, et M. Powell a récemment déclaré publiquement que les États-Unis pourraient être au point où un affaiblissement supplémentaire de l'économie entraînerait une augmentation du taux de chômage.

Le taux de chômage a déjà commencé à augmenter, passant de 3,4 % en avril 2023 à 4,1 % en juin, un chiffre qui correspond à son plus bas niveau depuis 55 ans.

L'indice des prix à la consommation n'a pas augmenté en mai et les analystes s'attendent à une nouvelle baisse lors de la publication des données de juin jeudi.

La semaine dernière, M. Powell a déclaré : "Nous comprenons très bien que nous sommes confrontés à des risques bilatéraux". Les responsables de la Fed ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus se concentrer uniquement sur la réduction de l'inflation pour décider de la durée de leur politique monétaire restrictive actuelle, mais qu'ils doivent également réfléchir à la rigueur avec laquelle ils doivent se prémunir contre un ralentissement trop important de l'économie.

"Nous comprenons que si le marché du travail s'assouplit trop, nous risquons de perdre l'expansion", a déclaré M. Powell lors d'une conférence économique organisée au Portugal par la Banque centrale européenne.

La question de savoir si ce risque incitera M. Powell à ouvrir la porte à une baisse des taux dès septembre sera au centre des préoccupations lors de sa comparution devant la commission bancaire du Sénat à 10 heures EDT (14 heures GMT) dans le cadre de sa dernière série semestrielle de témoignages sur la politique monétaire devant le Congrès. Il se présentera devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants à la même heure mercredi.

Lors des auditions au Congrès, M. Powell est généralement interrogé sur un large éventail de sujets, et ce questionnement pourrait être plus approfondi - et plus intense - à l'approche de l'élection présidentielle de novembre.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 30 et 31 juillet. Depuis la réunion de juin, les investisseurs ont augmenté les paris sur une baisse des taux en septembre.

Pour que cela se produise, Powell pourrait bien commencer à communiquer que la porte est au moins ouverte, ouvrant la voie à des changements plus explicites dans le prochain communiqué de juillet indiquant que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

L'objectif d'inflation est fixé en référence à l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, qui, en mai, augmentait à un taux de 2,6 % en glissement annuel.

Dans un rapport au Congrès publié vendredi avant le témoignage de M. Powell, la Fed a noté que des progrès continus "modérés" ont été réalisés en matière d'inflation cette année, et qu'il y a de bonnes raisons de croire que les pressions sur les prix dans le marché du logement, qui ont largement contribué à la persistance récente de l'inflation, sont en baisse.

Combiné aux inquiétudes concernant le marché de l'emploi, cela devrait "laisser la Fed plus préoccupée par le risque de récession que par celui d'une inflation rigide", ont écrit les économistes de Pantheon Macroeconomics après la publication du dernier rapport sur l'emploi. (Reportage de Howard Schneider ; Rédaction d'Andrea Ricci)