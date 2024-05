La Réserve fédérale pourrait devoir attendre plus longtemps avant de réduire ses taux d'intérêt, car même si l'inflation a légèrement baissé en avril, la pression à la hausse sur les prix se poursuit, a déclaré jeudi le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic.

"Nous n'avons pas dépassé le point d'inquiétude en ce qui concerne le retour de l'inflation à notre objectif", a déclaré M. Bostic lors d'une session de classe virtuelle avec des étudiants de l'école de commerce de l'Université de Stanford, en notant que la part des biens dont les prix augmentent plus rapidement que 3 % ou 5 % est plus élevée que dans un environnement normal, même dans la dernière lecture de l'indice des prix à la consommation.

Par ailleurs, le marché du travail ne montre guère de signes de détresse, a-t-il indiqué. "La croissance de l'emploi a été robuste... ce qui me dit qu'il y a encore beaucoup d'énergie dans l'économie, et cela me conforte dans l'idée de rester à un niveau plus restrictif parce que nous ne risquons pas aujourd'hui, je ne pense pas, de tomber dans un environnement de contraction", a déclaré M. Bostic.

M. Bostic est un peu plus optimiste que certains de ses collègues de la Fed, même si les chiffres de l'inflation plus élevés que prévu au cours des trois premiers mois de l'année ont amené un plus grand nombre de ses collègues de la banque centrale américaine à partager le même point de vue : ils devront maintenir le taux directeur dans sa fourchette actuelle de 5,25 % à 5,5 % pendant plus longtemps qu'ils ne le pensaient auparavant.

M. Bostic a déclaré qu'il pensait que la Fed pourrait devoir retarder une baisse des taux jusqu'aux trois derniers mois de l'année, une attente qu'il justifie en partie par le fait qu'il entend des chefs d'entreprise dire qu'ils attendent pour déployer des capitaux que les coûts d'emprunt deviennent plus attrayants.

"Cela pourrait stimuler une sorte de résurgence, si vous voulez, de l'activité économique qui pourrait aller à l'encontre de ce que nous essayons d'accomplir", a déclaré M. Bostic jeudi. "Il se peut que nous devions être un peu plus patients et plus certains que l'inflation est en voie d'atteindre l'objectif de 2 % de la Fed avant de réduire les taux d'intérêt.

M. Bostic a déclaré qu'il n'envisagerait pas de modifier l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed tant que celle-ci n'aurait pas atteint cet objectif, mais une fois qu'elle l'aura atteint, il pourrait être temps de discuter de la nécessité d'une nouvelle référence, compte tenu des changements structurels survenus dans l'économie depuis la pandémie, qui pourraient pousser l'inflation à la hausse.

La Fed entamera une nouvelle révision du cadre en 2025 qui pourrait inclure un tel sujet, a déclaré M. Bostic.