Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré vendredi que, même s'il pense que les hausses de taux d'intérêt de la banque centrale américaine seront suffisantes pour réduire l'inflation à terme, la politique n'est peut-être pas aussi stricte qu'on le pense généralement.

"Il est trop tôt pour le dire, mais il y a un moyen de le savoir : Procéder délibérément tout en gardant un œil attentif sur l'économie réelle", a déclaré M. Barkin dans des remarques préparées pour être présentées au Centre mondial d'interdépendance à Paris. "Et c'est ce que je fais.

Après avoir relevé de manière agressive les coûts d'emprunt à court terme des États-Unis de mars 2022 à juillet 2023, la Fed a laissé son taux directeur cible dans la fourchette de 5,25 % à 5,5 % pendant près d'un an. Aucun des décideurs de la Fed ne pense que d'autres hausses de taux seront probablement nécessaires pour réduire l'inflation, mais ils ne sont pas d'accord sur le temps qu'il faudra attendre avant de réduire les taux.

L'économie a été plus forte que la plupart des prévisions face à des coûts d'emprunt élevés, et M. Barkin a déclaré vendredi que si l'inflation des biens était revenue aux niveaux d'avant la pandémie, les fournisseurs de services, y compris le logement, pouvaient encore pousser les prix à la hausse.

M. Barkin n'a donné aucune indication sur le calendrier qu'il privilégie pour la réduction des taux, mais il a expliqué en détail comment la plupart des prévisionnistes économiques, y compris ceux de la Fed, ont été à plusieurs reprises à côté de la plaque dans les circonstances extraordinaires des fermetures dues à la pandémie et de la reprise qui s'en est suivie.

Le marché du travail, par exemple, loin de s'effondrer lorsque la Fed a augmenté les coûts d'emprunt, est resté robuste, le taux de chômage restant égal ou inférieur à 4 % pendant la plus longue série de mois depuis les années 1960.

Les consommateurs ont continué à dépenser.

L'inversion de la courbe des rendements sur le marché obligataire - dans laquelle les coûts d'emprunt à long terme sont inférieurs aux coûts d'emprunt à court terme, ce qui est souvent le signe d'une faiblesse économique future - s'est avérée jusqu'à présent un faux signal pour une récession qui n'est pas encore arrivée.

Et si l'inflation, selon la mesure ciblée par la Fed, est tombée de son pic de 7,1 % à la mi-2022 à environ 2,5 % au début de cette année, elle reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed et, en mars et avril, elle a défié les attentes en se renforçant à nouveau pour atteindre un rythme de 2,7 %.

Une nouvelle lecture de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle est attendue vendredi, et les économistes s'attendent à ce qu'elle montre un léger ralentissement de l'inflation en mai.

"Je pense qu'il y a encore des décalages et que tout ce resserrement finira par ralentir davantage l'économie", a déclaré M. Barkin. "Dans le même temps, compte tenu de la vigueur remarquable de l'économie, je suis ouvert à l'idée que l'indice R-Star s'est quelque peu déplacé vers le haut. L'étoile R, également connue sous le nom de taux neutre, est le niveau des taux d'intérêt qui ne freine ni ne stimule une économie saine.

Une hausse du taux neutre signifierait que le taux directeur de la Fed devrait également être plus élevé pour exercer le même degré de contrainte sur l'économie. Plusieurs décideurs de la Fed ont récemment revu à la hausse leurs propres estimations de ce taux, qui n'est pas observable en temps réel.

"L'agilité est essentielle", a déclaré M. Barkin. "Nous recevons de nouvelles informations tous les jours, et nous devons nous adapter en conséquence. (Rapport d'Ann Saphir ; Rédaction de Leslie Adler)