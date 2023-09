Le prix de l'or a augmenté jeudi à partir de ses plus bas niveaux de trois semaines touchés lors de la session précédente, alors que le dollar et les rendements du Trésor se sont affaiblis après que les données sur l'inflation américaine aient renforcé les arguments en faveur d'une pause des taux de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

L'or au comptant a ajouté 0,2% à 1 909,21 $ l'once à 0318 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 25 août mercredi à 1 905,10 $. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1% à 1 930,80 $.

L'indice du dollar américain et les rendements du Trésor à 10 ans ont baissé après un rapport mitigé du Département du travail mercredi qui a montré que la hausse annuelle de l'inflation sous-jacente était la plus faible en près de deux ans, suggérant une pause dans les taux de la Fed la semaine prochaine. [USD/] [US/]

Les prix à la consommation aux Etats-Unis en août ont augmenté de la manière la plus importante en 14 mois, le coût de l'essence ayant grimpé. [O/R]

"La grande incertitude est la trajectoire de réduction des taux de la Fed pour 2024 et cela reste l'un des catalyseurs de la volatilité de l'or", a déclaré Christopher Wong, directeur exécutif et stratège de change d'OCBC.

"L'IPC américain a été largement conforme aux attentes et, d'une certaine manière, les craintes antérieures de pressions accrues sur les prix ont été atténuées", a déclaré Wong, ajoutant qu'il est trop tôt pour s'accorder sur les prévisions de taux de la Fed à partir du rapport sur l'IPC américain, car d'autres données, y compris l'IPP, les ventes au détail, sont attendues avant la réunion de la banque centrale la semaine prochaine.

Selon l'outil FedWatch du CME, il y a 97 % de chances que la Fed laisse ses taux inchangés mercredi, mais 40 % de chances qu'elle les augmente en novembre.

La Banque centrale européenne devrait également décider plus tard dans la journée de relever ou non son taux d'intérêt directeur à un niveau record.

SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs ont diminué de 0,3% à 882,00 tonnes mercredi. [GOL/ETF]

Ailleurs, l'argent au comptant a chuté de 0,4% à 22,74 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1% à 899,23 dollars et le palladium a glissé de 0,5% à 1 253,42 dollars.