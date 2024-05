Le prix de l'or a baissé mercredi avant la publication d'une donnée clé sur l'inflation américaine qui pourrait donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 2 355,24 dollars l'once, à 0101 GMT. Les prix des lingots ont augmenté de 1% mardi.

* Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 361,10 $.

* Les marchés se concentreront sur les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) à 1230 GMT.

* Les prix à la production américains ont augmenté plus que prévu en avril avec des gains importants dans les coûts des services et des biens, indiquant que l'inflation est restée élevée au début du deuxième trimestre.

* Pendant ce temps, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation américaine continue de baisser jusqu'en 2024 comme l'année dernière et a noté qu'il était peu probable que la Fed doive augmenter les taux d'intérêt à nouveau.

* La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'il était approprié pour la Fed de maintenir les taux stables dans l'attente de preuves que les pressions sur les prix s'atténuent davantage.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or non rémunéré.

* Les actions du groupe BHP, cotées en Australie, ont augmenté de 2,3 % mercredi après que sa cible de rachat, Anglo American, a annoncé un plan de rupture pour se défendre contre une offre de 43 milliards de dollars.

* Les marchés asiatiques devraient s'ouvrir dans un climat optimiste en raison de la baisse des rendements obligataires américains et de l'affaiblissement du dollar qui reflètent les attentes de la Fed en matière de réduction des taux d'intérêt dès septembre, mais la sérénité apparente pourrait être brisée en un clin d'œil.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 28,52 dollars l'once, le platine a augmenté de 1,6 % à 1 047,73 dollars et le palladium a gagné 0,9 % à 986,15 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0645 France CPI (EU Norm) Final MM, YY Avril 0900 UE PIB Flash Estimate QQ, YY Q1 1000 EU Reserve Assets Total Avril 1230 US Core CPI MM, SA ; YY, NSA Avril 1230 US CPI MM, SA ; YY, NSA Avril 1230 US CPI Wage Earner April 1230 US Retail Sales MM April (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)