Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, soutenu par un dollar plus faible et des rendements du Trésor plus bas après que les données aient signalé un ralentissement de l'inflation américaine, ce qui a renforcé les paris pour une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,3% à 2 393,21 dollars l'once, à 00h43 GMT. Les prix des lingots ont augmenté de 1% mercredi.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 397,60 dollars.

* Le dollar a baissé de 0,2% par rapport à un panier d'autres devises majeures, rendant l'or plus attractif pour les détenteurs d'autres devises. Les rendements du Trésor à 10 ans ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus d'un mois.

* L'IPC américain a augmenté de 0,3 % le mois dernier après avoir progressé de 0,4 % en mars et février, suggérant que l'inflation a repris sa tendance à la baisse au début du deuxième trimestre, ce qui a stimulé les attentes des marchés financiers pour une réduction des taux d'intérêt en septembre.

* Les décideurs politiques de la Réserve fédérale, qui attendent de voir de nouveaux progrès en matière d'inflation avant de réduire les coûts d'emprunt, ont reçu des données encourageantes mercredi, avec un rapport gouvernemental montrant que l'inflation a légèrement diminué en avril.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or sans rendement.

* Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il était optimiste quant à la poursuite de la baisse de l'inflation.

* L'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine semble inévitable, quel que soit le vainqueur de la Maison Blanche en novembre, mais les pressions inflationnistes tout aussi inévitables qui en découlent n'inciteront pas automatiquement la Réserve fédérale à adopter une politique plus expansionniste.

* Le déficit commercial de l'Inde en avril a été plus important que prévu, en raison de la baisse des exportations et de la hausse des importations d'or, selon les données du gouvernement.

* Les marchés boursiers du monde entier atteignent de nouveaux sommets, stimulés par l'optimisme renouvelé que la Réserve fédérale commencera bientôt à réduire les taux d'intérêt américains.

* Les options du groupe BHP pour sa poursuite du mineur rival Anglo American comprennent l'adoucissement de son offre de rachat de 42,7 milliards de dollars, la présentation d'une offre hostile ou l'abandon pour l'instant, à l'approche de la date limite du 22 mai pour déposer une offre contraignante.

* L'argent au comptant est resté inchangé à 29,71 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,5 % à 1 069,45 dollars et le palladium a gagné 0,3 % à 1012,84 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1230 Nombre de mises en chantier aux États-Unis avril 1230 Prix des importations en glissement annuel avril 1230 Chômage initial hebdomadaire aux États-Unis 1230 Indice Philly Fed des affaires en mai 1315 Production industrielle aux États-Unis MM avril