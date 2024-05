Le prix de l'or est resté stable vendredi et était en passe de réaliser un deuxième gain hebdomadaire consécutif, les récentes données économiques américaines ayant incité les traders à augmenter les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale plus tard dans l'année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 2 377,09 dollars l'once, à 0114 GMT. Les prix du lingot ont augmenté de 0,7% jusqu'à présent pour la semaine.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont légèrement baissé de 0,2% à 2 381,20 $.

* L'indice du dollar a baissé de 0,7% depuis le début de la semaine par rapport à ses rivaux, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

* Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, annulant près de la moitié de la hausse enregistrée au début du mois, ce qui indique que les conditions du marché du travail restent relativement serrées, même si la croissance de l'emploi se ralentit.

* Les données de cette semaine ont offert à la Réserve fédérale américaine de bonnes nouvelles sur deux fronts, mais les décideurs n'ont pas encore ouvertement changé d'avis sur le calendrier des réductions de taux dont les investisseurs sont convaincus qu'elles commenceront cette année.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or sans rendement.

* Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que le rapport sur l'inflation d'avril pourrait avoir fourni des indices importants sur la direction de l'inflation, en particulier un ralentissement de l'augmentation du coût du logement.

* Le Fonds monétaire international considère que les récentes données sur l'inflation américaine sont "globalement plus élevées que ce que nous aimerions voir" et invite la Réserve fédérale à rester prudente et à continuer à dépendre des données.

* Anglo American a suspendu les embauches au niveau mondial, alors qu'il met en place des plans pour se simplifier et créer de la valeur - et éviter une offre publique d'achat de 43 milliards de dollars par le groupe australien BHP.

* Les marchés asiatiques abordent la séance avec l'intention de terminer une semaine solide sur une note positive, et il ne semble pas y avoir de raison évidente pour que la récente hausse s'inverse, à moins que les investisseurs n'optent pour une prise de bénéfices à l'approche du week-end.

* L'argent au comptant est resté stable à 29,61 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,4 % à 1 061,80 dollars et le palladium a baissé de 0,5 % à 989,44 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 Chine Investissement urbain (YTD) YY Avril 0200 Chine Ventes au détail YY Avril 0200 Chine Taux de chômage Zone urbaine Avril 0900 UE IPCH Final MM, YY Avril (Rapport par Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; Édition par Sherry Jacob-Phillips)