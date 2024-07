Le prix de l'or a légèrement augmenté mercredi avec la baisse du dollar américain, tandis que les investisseurs se concentrent sur les minutes de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale pour obtenir de nouveaux signaux sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la banque centrale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 331,41 $ l'once, à 0026 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,3% à 2 340,50 dollars.

* Le dollar américain a baissé, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

* Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mardi que les Etats-Unis étaient de nouveau sur la voie de la désinflation, mais que les décideurs politiques avaient besoin de plus de données avant de réduire les taux d'intérêt afin de vérifier que les récentes lectures plus faibles de l'inflation donnaient une image exacte de l'économie.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Les traders évaluent actuellement à 67% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

* Les données ont montré que les offres d'emploi américaines ont augmenté en mai après avoir affiché des baisses importantes au cours des deux mois précédents, mais la tendance est restée cohérente avec un assouplissement des conditions du marché du travail.

* Le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed est attendu à 1800 GMT. D'autres données sur l'emploi sont attendues tout au long de la semaine, notamment l'emploi ADP, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage qui devraient être publiées plus tard dans la journée et les emplois non agricoles vendredi.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,2% à 29,56 dollars, le platine a augmenté de 0,6% à 996,64 dollars et le palladium a perdu 0,8% à 978,80 dollars.

* L'entreprise sud-africaine Impala Platinum a signalé mardi une grève dans une partie de ses opérations de Bafokeng récemment acquises à Rustenburg, qui, selon elle, concerne principalement des contractants demandant des postes permanents.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0145 Chine Caixin Services PMI Juin

0750 France HCOB Serv, Comp PMIs Juin

0755 Allemagne HCOB Services PMI Juin

0755 Allemagne HCOB Comp Final PMI Juin

0800 UE HCOB Services, Comp Final PMIs June

0830 Royaume-Uni S&P Global PMI : Comp - Output June

0830 UK Actifs de réserve Total Juin

1230 Commerce international américain Mai

1230 US Initial Jobless Clm Weekly

1345 US S&P Global Comp, Svcs Final PMis Juin

1400 US Factory Orders MM May

1400 US ISM N-Mfg PMI Juin

1800 Le Federal Open Market Committee américain publie le compte-rendu de sa réunion des 11 et 12 juin