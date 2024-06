Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, la morosité de l'activité économique américaine ayant alimenté les prévisions de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 2 331,38 $ l'once, à 0126 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 2 345,00 $.

* Avec des données récentes montrant une modération du marché du travail et des pressions sur les prix, la Fed américaine est à la recherche d'une confirmation supplémentaire que l'inflation se refroidit alors qu'elle se dirige prudemment vers ce que la plupart attendent être une ou deux réductions des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

* Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,1% le mois dernier, selon le Bureau du recensement du Département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes au détail augmenteraient de 0,3 % en mai.

* Les investisseurs se concentrent désormais sur les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, attendues à 12h30 GMT, et sur les indices rapides des directeurs d'achat, vendredi, qui pourraient apporter davantage d'éclaircissements sur la consommation et la vigueur de l'économie.

* Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a qualifié mardi d'"excellent" le dernier relevé de l'inflation des prix à la consommation et a déclaré qu'il voyait la possibilité d'un nouveau ralentissement de l'inflation cette année.

* Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à 66 % la probabilité d'une réduction des taux de la Fed en septembre.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Ailleurs, la banque centrale britannique semble bien partie pour maintenir ses taux d'intérêt à 5,25 %, leur plus haut niveau depuis 16 ans, alors que les pressions inflationnistes sous-jacentes se font persistantes.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,5 % à 29,91 dollars l'once, le platine a baissé de 0,2 % à 978,42 dollars et le palladium a perdu 0,2 % à 903,25 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0115 China Loan Prime Rate 1Y, 5Y June 1100 UK BOE Bank Rate June 1230 US Housing Starts Number May 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US Philly Fed Business Indx June 1400 EU Consumer Confid. Flash juin (rapporté par Sherin Elizabeth Varghese à Bengaluru ; édité par Sherry Jacob-Phillips)