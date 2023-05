Le prix de l'or a baissé vendredi en raison de la fermeté du dollar, bien que les craintes économiques persistantes et l'impasse sur le plafond de la dette américaine aient atténué le déclin du lingot.

L'or au comptant a baissé de 0,3 % à 2 010,29 $ l'once à 0301 GMT et a baissé de 0,3 % pour la semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3% à 2 015,00 $.

Alors que les investisseurs considèrent les incertitudes entourant les négociations sur la dette et s'attendent à une pause dans les augmentations de taux par la Réserve fédérale, il semble y avoir une prise de profit qui pousse les prix vers le bas, a déclaré Brian Lan, directeur général chez le courtier GoldSilver Central.

L'or a augmenté jeudi après que les données aient montré un bond dans les demandes hebdomadaires de chômage et la plus faible augmentation annuelle des prix à la production le mois dernier en plus de deux ans, mais le métal a perdu de son attrait alors que le dollar américain a pris le dessus, rendant le lingot plus cher pour les acheteurs étrangers.

Par ailleurs, une réunion sur la limite de la dette entre le président américain Joe Biden et les principaux parlementaires qui était prévue pour vendredi a été reportée, et les dirigeants ont convenu de se rencontrer en début de semaine prochaine, a déclaré jeudi un porte-parole de la Maison Blanche.

Le lingot, valeur refuge, a tendance à s'apprécier en temps utile, en période d'incertitude économique ou financière, tandis que la baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait de l'actif à rendement nul.

Les marchés ont intégré l'idée que la Fed a probablement fini de relever ses taux à ce stade, mais les traders attendent toujours des indications claires sur la trajectoire des taux, a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macroéconomie mondiale chez Tastylive.

Les inquiétudes concernant la récession et la possibilité que la crise bancaire entraîne d'autres faillites soutiendront toutefois l'or à court terme, a ajouté M. Spivak.

Les marchés estiment actuellement à 92,8 % les chances que la banque centrale américaine maintienne ses taux à leur niveau actuel en juin.

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,8% à 23,98 dollars l'once, le platine a baissé de 1% à 1 083,24 dollars.

Le palladium a augmenté de 0,5 % à 1 558,50 dollars. (Reportage d'Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Uttaresh Venkateshwaran)