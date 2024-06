Le prix de l'or est resté stable jeudi après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines lors de la séance précédente, le dollar et les rendements du Trésor étant restés fermes avant la publication d'un chiffre clé sur l'inflation prévue plus tard dans la semaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté inchangé à 2 298,88 $ l'once, à 0127 GMT. Le lingot était à son plus bas niveau depuis le 10 juin mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,2% à 2 309,60 $.

* Le dollar est resté proche de son plus haut niveau en deux mois, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements de référence à 10 ans ont également augmenté.

* Cette semaine, les traders attendent avec impatience les estimations du produit intérieur brut américain du premier trimestre prévues jeudi et le rapport sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) vendredi pour obtenir plus d'indices sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux possibles cette année.

* Les ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis six mois en mai, la hausse des taux hypothécaires ayant pesé sur la demande, ce qui montre une fois de plus que la reprise du marché du logement est en train de s'essouffler.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Michelle Bowman, a réitéré mercredi son point de vue de base selon lequel "l'inflation diminuera encore si le taux directeur reste stable" et que des réductions de taux seront "éventuellement" appropriées si l'inflation se rapproche durablement de 2 %.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a déclaré mardi que la banque centrale américaine était sur la bonne voie pour réduire ses taux si les performances de l'économie répondaient à ses attentes, mais elle a refusé de dire quand la Fed serait en mesure d'agir.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* L'or au comptant pourrait continuer à tomber dans une fourchette de 2 275 à 2 286 dollars l'once, car il suit une tendance baissière constante.

* Ailleurs, la Banque centrale européenne pourrait réduire progressivement les taux d'intérêt si l'inflation diminue comme prévu, ont déclaré deux responsables politiques de la BCE mercredi.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 28,78 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,1% à 1011,65 dollars et le palladium a perdu 0,6% à 922,94 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0900 EU Consumer Confid. Final Juin 1230 US Durable Goods May 1230 US GDP Final Q1 1230 US Initial Jobless Clm Weekly (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Janane Venkatraman )