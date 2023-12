Le prix de l'or a augmenté mardi, aidé par un dollar américain plus faible et des rendements du Trésor plus bas sur les attentes que la Réserve fédérale abaisse les taux d'intérêt l'année prochaine.

L'or au comptant était en hausse de 0,4 % à 2 062,09 $ l'once à 1041 GMT après avoir atteint un sommet de plus de deux semaines de 2 070,39 $ lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2 % à 2 073,20 $.

Les échanges ont été minces le lendemain de Noël avec plusieurs marchés fermés pour les jours fériés et les échanges devraient rester faibles tout au long de la semaine écourtée.

"Le principal facteur de soutien à l'or reste l'attente de banques centrales dovish et de taux en baisse dans les prochaines années, a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste chez Kinesis Money.

Il y a de bonnes chances que l'or reste au-dessus de 2 000 dollars en 2024, a ajouté M. De Casa, soulignant les tensions géopolitiques persistantes.

La baisse des taux d'intérêt américains accroît l'attrait des lingots sans rendement, qui sont également largement considérés comme des valeurs refuges en période de troubles économiques et géopolitiques.

Les données publiées vendredi ont montré que les prix américains ont baissé en novembre pour la première fois en plus de trois ans et demi, ce qui ralentit encore l'inflation et renforce les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed en mars prochain.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à 89 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine en mars.

L'indice du dollar est resté proche de son plus bas niveau depuis cinq mois, tandis que le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans a légèrement baissé.

Un affaiblissement de la monnaie américaine rend l'or en dollars plus attractif pour ceux qui détiennent d'autres devises.

Dans les autres métaux précieux, l'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 24,2664 dollars l'once, tandis que le platine a perdu 0,2 % à 969,17 dollars et le palladium a baissé de 0,7 % à 1 194,38 dollars.