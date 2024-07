Le rand sud-africain a étendu ses gains dans les premiers échanges vendredi, alors que les données sur l'inflation américaine étonnamment molles ont stimulé les paris de la Réserve fédérale sur la réduction des taux d'intérêt en septembre.

Comme la plupart des monnaies des marchés émergents, le rand est souvent influencé par les données économiques américaines en plus des facteurs locaux.

A 0701 GMT, le rand s'échangeait à 17,98 contre le dollar, soit environ 0,2% de plus que sa clôture précédente.

Les données de jeudi ont montré que les prix à la consommation américains ont baissé de manière inattendue et que l'augmentation annuelle était la plus faible depuis un an.

"L'assouplissement monétaire dans les pays développés injectera effectivement des liquidités fraîches dans les marchés mondiaux", a déclaré Danny Greeff, co-responsable de l'Afrique chez ETM Analytics, jeudi.

"L'amélioration de l'appétit pour le risque est donc attendue pour la fin de l'année", a ajouté M. Greeff.

L'inflation américaine s'est améliorée ces derniers mois et, en début de semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que "d'autres bonnes données renforceraient" les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt de la banque centrale.

L'obligation d'État de référence 2030 de l'Afrique du Sud était légèrement plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 1,5 point de base à 9,585%.