Le rand sud-africain a prolongé ses pertes tôt ce mardi en raison des inquiétudes concernant les défis futurs pour le gouvernement d'unité nationale (GNU) et après avoir connu des turbulences lundi suite à l'annonce du cabinet du président Cyril Ramaphosa.

À 0641 GMT, le rand s'est échangé à 18,44 contre le dollar, près de 0,5% plus faible que sa clôture précédente. Le dollar était en hausse d'environ 0,09% contre un panier de devises mondiales.

"Le rand se négocie plus faiblement... ce matin sur ce qui semble être un mouvement 'acheter la rumeur, vendre le fait'", a déclaré Andre Cilliers, stratège en devises chez TreasuryONE.

"Le GNU reste un accord fragile et les investisseurs sont préoccupés par les nombreux obstacles qui doivent être surmontés pour aller de l'avant", a ajouté M. Cilliers.

Le Congrès national africain (ANC) de M. Ramaphosa a perdu sa majorité parlementaire pour la première fois en 30 ans lors des élections du 29 mai et a formé un gouvernement d'unité avec ses anciens rivaux afin de rester au pouvoir.

Les actifs sud-africains ont perdu certains de leurs gains lundi, l'optimisme initial affiché par les marchés s'étant estompé au lendemain de la formation du nouveau cabinet. Celui-ci comprend l'ancien chef de l'opposition John Steenhuisen en tant que ministre de l'agriculture.

Jerome Powell, de la Réserve fédérale américaine, s'exprimera plus tard dans la journée de mardi et les marchés seront à l'écoute d'indices sur la future trajectoire des taux d'intérêt de la plus grande économie du monde.

Le rand, sensible au risque, s'inspire souvent de facteurs mondiaux tels que la politique monétaire américaine, en plus des facteurs locaux.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud était plus faible dans les premières transactions, avec un rendement en hausse de 5 points de base à 10,005%.