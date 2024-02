Le rand sud-africain s'est légèrement renforcé dans les premiers échanges mardi, alors que le dollar américain s'est éloigné d'un sommet de 11 semaines atteint la veille sur les attentes réduites d'une réduction précoce des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

A 0620 GMT, le rand s'est échangé à 19,000 contre le dollar, environ 0,4% plus fort que la clôture de lundi.

L'indice du dollar était en baisse de 0,124% à 104,33. Il a atteint 104,60 lors de la dernière session, son plus haut niveau depuis le 14 novembre, alors que les traders ont réduit les paris selon lesquels la Fed réduirait agressivement ses taux d'intérêt cette année.

Il y a eu peu de nouvelles positives à l'intérieur du pays pour stimuler le rand, selon les analystes.

Les investisseurs attendront avec impatience le discours sur l'état de la nation (SONA) du président Cyril Ramaphosa plus tard cette semaine pour voir quelles solutions seront proposées pour résoudre la crise de l'électricité en Afrique du Sud et les problèmes ferroviaires et portuaires, qui ont étranglé la croissance de l'économie la plus industrialisée d'Afrique.

"Une hausse prolongée du dollar américain peut avoir contribué à la faiblesse du rand, mais l'Afrique du Sud ne s'est pas rendu service et ne sera pas une monnaie à acheter à moins que l'État ne prenne des mesures de réforme radicales", a déclaré ETM Analytics dans une note de recherche.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud a été plus forte dans les premières transactions, avec un rendement en baisse de 2,5 points de base à 9,845%.