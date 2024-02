Le rand sud-africain s'est renforcé tôt ce mardi, en ligne avec les autres monnaies des marchés émergents, alors que le dollar s'est affaibli avant les données économiques américaines clés.

A 0747 GMT, le rand s'échangeait à 19,2475 contre le dollar, environ 0,25% plus fort que sa clôture précédente.

L'indice du dollar était en baisse d'environ 0,08% par rapport à un panier de devises mondiales alors que les marchés se sont tournés vers une semaine de données américaines qui fourniront de nouveaux signaux sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt.

Il n'y a pas eu de publication de données importantes en Afrique du Sud mardi. L'inflation des prix à la production, la masse monétaire M3 et l'extension du crédit au secteur privé, les chiffres du commerce et de la balance budgétaire pour janvier seront publiés plus tard dans la semaine.

Sur le marché boursier, l'indice Top-40 était en baisse de 0,28% tandis que l'indice plus large all-share était en baisse de 0,32% dans les premiers échanges.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud était plus forte dans les premières transactions, avec un rendement en baisse de 5 points de base à 10,190%.