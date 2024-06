Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé mardi et l'écart entre les obligations allemandes et françaises, désormais très surveillé, s'est légèrement resserré, les traders attendant les développements économiques et politiques de la semaine.

Le principal événement macroéconomique prévu pour les obligations d'État au niveau mondial est l'inflation des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis vendredi, la mesure préférée de la Fed. Les données préliminaires sur l'inflation de plusieurs marchés européens pour le mois de juin sont également attendues ce jour-là.

Ces publications contribueront à façonner les attentes du marché quant à la date de la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine au cours de ce cycle et quant à la prochaine action de la Banque centrale européenne après avoir assoupli sa politique au début du mois.

Les investisseurs suivent également le premier tour des élections législatives françaises dimanche, ainsi que le débat présidentiel américain de jeudi.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 3 points de base à 2,39 % après avoir évolué dans une fourchette étroite au cours de la semaine dernière.

Il a fortement chuté au début du mois, l'obligation de référence de la zone euro ayant bénéficié d'une fuite vers la sécurité après que le président français Emmanuel Macron a convoqué des élections législatives anticipées.

Le rendement de l'obligation française à 10 ans a baissé de 4 points de base à 3,10 % et l'écart entre les rendements français et allemand à 10 ans était de 71 points de base, en baisse d'une fraction sur la journée, et en baisse par rapport à plus de 80 points de base plus tôt dans le mois.

D'après les sondages d'opinion, le Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite, devrait être le premier parti à l'issue des élections, mais ne disposera pas d'une majorité globale, tandis que la coalition de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) arrivera en deuxième position.

"L'incertitude politique à court terme en France a augmenté, entraînant une prime de risque politique positive dans les OAT (obligations d'État françaises). Nous nous attendons à ce que cette situation perdure jusqu'à ce que cette incertitude soit résolue", ont déclaré les analystes de Nomura dans une note datée de mardi.

"Pour cela, nous pensons qu'une majorité RN ou une impasse avec la nomination d'un technocrate centriste au poste de Premier ministre est nécessaire. Nous pensons que l'incertitude restera élevée si la coalition de gauche NFP remporte une majorité absolue et est invitée à former le gouvernement".

Les craintes que le RN adopte un ensemble de politiques fiscales prodigues ont initialement effrayé les marchés, bien que Nomura ait déclaré que les remarques des responsables du RN selon lesquelles ils respecteraient les règles fiscales de l'UE et ne mettraient pas en œuvre une expansion fiscale spectaculaire signifiaient qu'ils pensaient maintenant que "les marchés financiers réagiraient favorablement à une majorité absolue du RN".

Ailleurs, le rendement italien à 10 ans a baissé de 2 points de base à 3,91%, et l'écart entre les rendements des bunds italiens et allemands s'est légèrement élargi à 151 points de base. (Reportage d'Alun John, édition de Tomasz Janowski et Peter Graff)