Les deux premières baisses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne sont une évidence, mais une politique d'assouplissement plus lente que prévu aux États-Unis pourrait retarder certaines mesures de la BCE, a déclaré le chef de la banque centrale belge, Pierre Wunsch, au journal allemand Handelsblatt.

La BCE a pratiquement promis une baisse des taux le 6 juin, car l'inflation est désormais à portée de main de son objectif de 2 %, mais elle a gardé ses options ouvertes pour les réunions suivantes, car les perspectives pourraient changer rapidement.

"Sauf choc soudain dans les mois à venir, la première moitié d'un point de pourcentage de réduction des taux d'intérêt est presque une évidence. C'est la partie la plus facile", a déclaré M. Wunsch, cité par Handelsblatt, mardi.

"Néanmoins, nous devrions procéder graduellement et pas trop rapidement. Nous devrions nous abstenir de nous engager dans une deuxième baisse des taux dès le mois de juillet."

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne préconisait pas une mesure en juillet, M. Wunsch a déclaré qu'une deuxième mesure consécutive pourrait indiquer que la BCE entamait une série de baisses de taux, ce qui renforcerait les attentes du marché à un moment où les décideurs politiques devraient rester prudents, étant donné qu'il n'est pas certain que les taux finissent par baisser.

M. Wunsch a également déclaré qu'un report des réductions de taux par la Réserve fédérale américaine pourrait ralentir le rythme des réductions de taux de la BCE, mais qu'il était peu probable que cela fasse dérailler la désinflation dans la zone euro.

La Fed est actuellement considérée comme étant en attente jusqu'en novembre, la première réduction étant attendue par les marchés quelques jours seulement après les élections américaines, l'inflation américaine s'avérant plus difficile à maîtriser qu'on ne le pensait.

"Des taux d'intérêt américains plus élevés pourraient conduire à un dollar fort et donc à une inflation importée, c'est-à-dire à des prix plus élevés ici", a déclaré M. Wunsch.

"Cela pourrait conduire à un ralentissement du rythme auquel nous réduisons les taux. Toutefois, il est peu probable que cela nous éloigne de la trajectoire de l'inflation vers les 2 %. (Reportage de Balazs Koranyi ; Rédaction de Susan Fenton)