Une mesure des coûts d'emprunt sur les prêts entre les banques et d'autres participants au marché américain des accords de rachat (repo) a atteint son plus haut niveau depuis janvier lundi, selon les données de la Réserve fédérale de New York publiées mardi.

Le Secured Overnight Financing Rate (SOFR), une mesure du coût d'emprunt de liquidités au jour le jour garanties par des titres du Trésor, a atteint 5,4 %, son niveau le plus élevé depuis le 2 janvier, signe d'une diminution de la liquidité.

Le bond de 5,33% à la fin de la semaine dernière fait suite à l'offre importante de titres du Trésor, le règlement des ventes aux enchères du Trésor mettant à rude épreuve les bilans des banques, selon les analystes.

"Le SOFR devrait se normaliser dans les jours à venir, au fur et à mesure que l'offre sera digérée", a déclaré Teresa Ho, responsable de la stratégie de duration courte aux États-Unis chez JPMorgan.

"Cependant, cela pourrait prendre un peu plus de temps pour se normaliser, non seulement parce que les stocks des négociants principaux sont déjà élevés, mais aussi parce que la semaine est raccourcie par les vacances, ce qui fournit moins de liquidités aux marchés", a-t-elle ajouté.

Une hausse du prix des accords de mise en pension, ou "repos", peut être le signe d'une pénurie de liquidités sur un marché de financement clé pour Wall Street. Les coûts de financement à court terme ont grimpé en septembre 2019, forçant la Réserve fédérale à intervenir en injectant des liquidités sur les marchés des pensions.

"Tout le monde surveille cela de près parce que cela rappelle ce qui s'est passé en 2019", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities USA.

Le bond des taux de financement a à peu près coïncidé avec une augmentation de l'utilisation de la facilité de prise en pension de la Banque fédérale de réserve de New York, par laquelle les fonds du marché monétaire prêtent à la Fed.

La semaine dernière, la facilité a enregistré des entrées de 664,6 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis 680 milliards de dollars le 10 janvier.

De telles augmentations ont tendance à se produire vers la fin du trimestre, les courtiers offrant moins d'intermédiation pour des raisons réglementaires, ce qui incite les participants au marché à placer leurs liquidités auprès de la Fed.

"C'est à la fin du trimestre que l'on observe généralement un recul de la disponibilité des bilans, car de nombreuses banques cherchent à réduire leurs risques avant la fin du trimestre", a déclaré M. Goldberg.

"Vous commencez à voir un impact plus important maintenant que la liquidité n'est plus aussi abondante qu'elle l'était auparavant", a-t-il ajouté.