Le vice-président de la Réserve fédérale, Phillip Jefferson, a déclaré lundi que s'il est important pour une banque centrale de communiquer clairement avec le public, il arrive que ces communications soient embrouillées.

Il est largement admis qu'une communication claire améliore l'efficacité des politiques de la banque centrale, car une communication claire peut affecter l'évolution attendue des taux d'intérêt et des conditions financières en général, a déclaré M. Jefferson dans des commentaires préparés pour être présentés lors d'une conférence organisée par la Banque fédérale de réserve de Cleveland.

M. Jefferson n'a pas commenté la politique monétaire ou les perspectives économiques dans ses commentaires préparés.

Mais parfois, les tentatives de communication peuvent avoir des conséquences inattendues, a souligné M. Jefferson.

Le commandant en second de la banque centrale a cité deux exemples. Il y a toujours un risque que les commentaires des responsables sur l'avenir de l'économie et de la politique monétaire soient interprétés par le public avec un faux sentiment de certitude qui peut être confondu avec une vision fixe des perspectives, a déclaré M. Jefferson.

Lorsque cette interprétation s'avère erronée par la suite, elle peut créer plus de volatilité et d'incertitude que s'il n'y avait pas eu d'annonce, a déclaré M. Jefferson.

Les commentaires publics des fonctionnaires peuvent également brouiller les pistes.

La diversité des points de vue parmi les décideurs politiques se prête à des débats stimulants et, en fin de compte, à une meilleure politique, a déclaré M. Jefferson, ajoutant que, dans une telle situation, une communication accrue pourrait augmenter l'incertitude sur nos politiques au lieu de la réduire.

Le point de vue de M. Jefferson sur la communication des banques centrales intervient alors que ces dernières tentent de déterminer si l'inflation stagnante observée en début d'année va contrecarrer leur capacité à respecter les prévisions établies plus tôt dans l'année, qui prévoyaient trois baisses de taux pour cette année.

Les projections trimestrielles de la Fed - la prochaine série sera présentée lors de la réunion de juin du Comité fédéral de l'open market - ne sont pas des prévisions officielles, mais simplement un résumé des opinions des décideurs politiques. Toutefois, de nombreux marchés les considèrent comme un point de vue interne, et les responsables de la Fed sont régulièrement invités à commenter ces prévisions.

Dans le même temps, les responsables de la Fed prennent souvent la parole en public, et ces occasions de s'exprimer, qui peuvent parfois voir plusieurs responsables politiques s'exprimer sur les perspectives, peuvent laisser les participants au marché dans l'incapacité de trouver un point de vue cohérent sur ce que les banquiers centraux pensent être l'avenir.

Selon un rapport publié la semaine dernière par le Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy de la Brookings Institution, les universitaires et les observateurs de la Fed ont attribué des notes décentes à la Fed pour la clarté de sa communication, bien que certains aspects de cette communication, comme les prévisions trimestrielles, aient été perçus de manière plus mitigée. (Reportage de Michael S. Derby ; Rédaction de Chizu Nomiyama)