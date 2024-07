Le yen a atteint son plus haut niveau en quatre semaines face au dollar américain vendredi, ce qui a fait naître l'hypothèse d'une deuxième intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie.

La reprise de la monnaie japonaise, qui a atteint son niveau le plus bas depuis 38 ans, a commencé jeudi juste après que les prix à la consommation aux États-Unis aient baissé en juin, augmentant les chances que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt dès septembre.

Vendredi, le mouvement a eu lieu après que les données aient montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté modérément en juin.

"S'ils sont intervenus hier, il est probable qu'ils interviennent aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne stratégie pour maintenir le marché en équilibre", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique nord-américaine à la succursale de la Standard Chartered Bank à New York.

M. Englander a toutefois ajouté qu'"il pourrait également s'agir de stops", en référence à la fermeture de positions pariant contre le yen, à la suite de pertes.

Les données quotidiennes des opérations de la BOJ ont suggéré vendredi que la banque centrale avait dépensé entre 3,37 trillions et 3,57 trillions de yens (21,18 milliards - 22 milliards de dollars) pour acheter du yen jeudi, moins de trois mois après sa dernière incursion sur le marché.

James Malcolm, responsable de la stratégie de change chez UBS à Londres, a déclaré que le mouvement de vendredi pouvait être le résultat d'une intervention ou d'une vérification des taux. La Banque du Japon appelle parfois les cambistes pour leur demander le niveau des taux, ce qui peut indiquer une intervention potentielle et provoquer des mouvements sur le marché.

"Elle doit changer de tactique pour maintenir le marché en alerte et montrer qu'elle est sérieuse. Il semble que la journée d'hier ne leur ait pas coûté grand-chose. Cela pourrait donc nous permettre de clôturer la semaine près des plus bas, ce qui exercera une pression technique supplémentaire sur le croisement (dollar-yen)", a-t-il déclaré.

Lou Brien, stratège de marché chez DRW trading à Chicago, a déclaré : "Vous n'avez même pas besoin de venir en masse. Il suffit de passer quelques coups de fil pour s'assurer que tout le monde est au courant."

Vendredi, Masato Kanda, le plus haut diplomate de Tokyo en charge des devises, a refusé de commenter l'existence d'une intervention ou d'un contrôle des taux, mais il a déclaré que l'on ne pouvait ignorer le fait qu'il y avait eu un mouvement spéculatif unilatéral

Le dollar a baissé de 0,56% à 157,91 yens après avoir atteint 157,3, son niveau le plus bas depuis le 17 juin. La semaine dernière, le yen a touché son plus bas niveau en 38 ans, à 161,96 pour un dollar.

Tokyo est intervenu à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, dépensant environ 9,8 trillions de yens (61,55 milliards de dollars) pour soutenir la monnaie. Le ministère des finances publiera un rapport de fin de mois qui confirmera le montant dépensé pour toute intervention.

L'écart entre les taux américains et japonais a créé une opportunité commerciale très lucrative, dans laquelle les traders empruntent le yen à des taux bas pour investir dans des actifs cotés en dollars pour un rendement plus élevé, connu sous le nom de carry trade.

Une baisse des taux de la Fed réduirait l'attrait de ce type d'opérations.

"La Fed abaissera ses taux d'intérêt en septembre et, avec la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon, le différentiel de taux d'intérêt entre le Japon et les États-Unis se réduira dans les deux sens", a déclaré Takahide Kiuchi, économiste exécutif à l'Institut de recherche Nomura à Tokyo.

"Cela devrait inverser la tendance à l'affaiblissement du yen. Cette intervention sur le marché des changes sera probablement efficace pour gagner du temps d'ici là", a-t-il ajouté.

Les traders estiment désormais à 94 % les chances que la Fed réduise ses taux en septembre, contre 73 % avant la publication de l'IPC, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Au Japon, près de 90 % des ménages s'attendent à ce que les prix augmentent d'ici un an, comme l'a montré une enquête trimestrielle de la banque centrale vendredi, un signe d'augmentation des attentes en matière d'inflation qui pourrait plaider en faveur d'une hausse des taux d'intérêt à court terme.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, a baissé de 0,24% à 104,09 et a atteint 104,04, son plus bas niveau depuis le 7 juin.

Une enquête réalisée vendredi a montré que le moral des consommateurs américains s'est affaibli en juillet, mais que les attentes en matière d'inflation pour l'année prochaine et au-delà se sont améliorées.

L'euro a augmenté de 0,36 % à 1,0904 $ et a atteint 1,0911 $, son plus haut niveau depuis le 4 juin.

La livre sterling s'est renforcée de 0,59 % à 1,2985 dollar et a atteint son plus haut niveau en un an à 1,299 dollar.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 1,33 % à 58 324,00 $.