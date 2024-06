Le yen est resté près de son plus bas niveau depuis 38 ans jeudi et s'est maintenu à un niveau inférieur à 160 pour un dollar, maintenant les marchés en alerte pour tout signe d'intervention de la part des autorités japonaises pour soutenir la monnaie.

Dans l'ensemble du marché, le dollar a été en tête et s'est maintenu à son plus haut niveau en huit semaines face à un panier de devises, aidé en partie par un yen plus faible et une hausse en phase avec les rendements du Trésor américain.

Le yen a légèrement augmenté de 0,1% à 160,63 pour un dollar au début de la session asiatique, tout en restant à une fraction de son plus bas niveau de mercredi, 160,88, son niveau le plus faible depuis 1986.

La monnaie japonaise a chuté de quelque 2 % sur le mois et de 12 % sur l'année par rapport à un billet vert résistant, car elle continue d'être pénalisée par les écarts importants de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon, ce qui a maintenu l'attrait de l'utilisation du yen comme monnaie de financement pour les opérations de portage.

Dans une opération de portage, un investisseur emprunte dans une monnaie à faible taux d'intérêt et investit le produit de l'emprunt dans des actifs à rendement plus élevé.

Néanmoins, la dernière chute du yen au-delà du niveau clé de 160 pour un dollar a rendu les opérateurs nerveux quant à une éventuelle intervention de Tokyo, après que les autorités ont dépensé 9,79 trillions de yens (60,94 milliards de dollars) à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai pour faire remonter le yen de 5 % par rapport à son niveau le plus bas depuis 34 ans, à savoir 160,245 à l'époque.

Selon les analystes, bien que le risque d'intervention ait augmenté, les autorités japonaises pourraient attendre la publication vendredi de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis avant d'intervenir sur le marché.

"Le niveau du taux de change et le rythme de la dépréciation sont importants pour que le ministère des finances envisage d'intervenir sur les marchés des changes", a déclaré Boris Kovacevic, stratège macroéconomique mondial chez Convera.

"Cependant, la faible volatilité des marchés d'options suggère que la récente hausse n'a pas rempli tous les critères recherchés par le ministère des finances.

"Les décideurs politiques pourraient attendre le rapport PCE de vendredi qui devrait montrer la poursuite de la désinflation aux États-Unis avant de prendre une décision finale avant le week-end."

FORCE DU DOLLAR

La livre sterling a eu du mal à s'affranchir d'un plus bas d'un mois de 1,2616 $ atteint lors de la session précédente et a acheté en dernier lieu 1,2622 $, succombant à un dollar plus fort.

L'euro, qui est tombé mercredi à son niveau le plus bas depuis le début du mois de mai, était en hausse de 0,01 % à 1,0680 $.

La monnaie commune était sur le point de perdre environ 1,5 % pour le mois, plombée par les turbulences politiques dans la zone euro à l'approche des élections anticipées en France qui doivent débuter ce week-end.

L'indice du dollar est resté proche de son plus haut niveau en deux mois et s'est stabilisé à 106,05, soutenu par les rendements élevés du Trésor américain.

Le rendement de référence à 10 ans a augmenté de deux points de base à 4,3392% jeudi, tandis que le rendement à deux ans s'est établi à 4,7576%.

"Je pense qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank, à propos de la hausse des rendements américains.

"Certaines personnes ont mentionné que lorsque le Japon est intervenu en avril et en mai, il a été suggéré que si la Banque du Japon devait se débarrasser des bons du Trésor pour financer l'intervention, cela pourrait avoir un impact.

"Les rendements australiens ont été beaucoup plus élevés après l'IPC, et je pense que pour une fois, cela a eu un petit effet de contagion sur les marchés obligataires ailleurs.

La surprise à la hausse de l'inflation australienne mercredi a pris les traders au dépourvu et a incité les marchés à augmenter les chances d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année, ce qui a entraîné une hausse des rendements nationaux.

Cela a donné un léger coup de pouce au dollar australien au cours de la séance précédente, bien que cela ait été de courte durée, la monnaie des Antipodes n'ayant pas réussi à maintenir ses gains face à un dollar plus fort.

Le dollar australien a baissé de 0,02 % à 0,6646 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,07 % à 0,6079 $.

(1 $ = 160,6500 yens)