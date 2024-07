Le yen a atteint son plus bas niveau depuis 38 ans face au dollar et un niveau record face à l'euro mercredi, alors que la devise poursuit sa chute, les autorités japonaises restant largement sur la touche face au risque d'intervention.

Le dollar a légèrement baissé face à un panier de devises, prolongeant la baisse de mardi après que les commentaires dovish du président de la Réserve fédérale Jerome Powell aient éclipsé un rapport robuste sur l'emploi domestique.

L'euro est resté résistant, aidé par une inflation locale obstinément élevée mardi qui a suggéré que la Banque centrale européenne prendrait son temps avant de réduire à nouveau les taux d'intérêt. La livre sterling est restée stable avant les élections britanniques de jeudi.

Le yen s'est affaibli de 0,3 % pour atteindre 161,96 pour un dollar, pour la première fois depuis décembre 1986. Il a également atteint son plus bas niveau historique à 173,80 contre l'euro.

Les autorités japonaises sont restées très discrètes sur le yen cette semaine, le ministre des finances, Shunichi Suzuki, se contentant de commenter mardi que les mouvements étaient surveillés avec vigilance. Il s'est abstenu de répéter l'avertissement souvent utilisé selon lequel le ministère se tenait prêt à agir.

Atsushi Mimura prendra les rênes du ministère des finances à la fin du mois, en remplacement de Masato Kanda, qui a supervisé la série d'interventions de 9 800 milliards de yens (60,67 milliards de dollars) étalées sur plusieurs jours à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, lorsque la monnaie a plongé jusqu'à 160,82 pour un dollar.

"À l'heure actuelle, le marché des changes met les autorités japonaises au défi de faire quelque chose. Vous avez le sentiment que les marchés continueront à pousser le dollar/yen à la hausse jusqu'à ce que les responsables politiques japonais réagissent", a déclaré Michelle Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique chez State Street Global Advisors.

Certains ont émis l'hypothèse que les autorités japonaises pourraient agir jeudi, lorsque la faible liquidité due à un jour férié aux États-Unis exacerberait les mouvements du marché.

Les analystes ont également souligné que la possibilité accrue d'une seconde présidence de Donald Trump avait un impact sur le yen, car les politiques de M. Trump sont considérées comme susceptibles de conduire à des rendements obligataires américains plus élevés, que la paire dollar-yen a tendance à suivre.

"Une présidence Trump entraînerait probablement une augmentation des déficits budgétaires, de l'inflation et des rendements à l'extrémité moyenne et longue de la courbe des taux américains, contrant l'impact des réductions de taux de la Fed, et les risques croissants de cette situation ont fait monter la barre pour l'USD/JPY", a déclaré Tony Sycamore, analyste des marchés chez IG.

L'indice du dollar, qui mesure la devise contre l'euro, la livre sterling, le yen et trois autres devises majeures, a baissé de 0,1 % à 105,59, après que le secteur privé ait créé 10 000 emplois de moins que prévu en juin.

Lors d'une conférence de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, M. Powell a déclaré mardi que l'économie américaine avait fait des progrès significatifs en matière d'inflation, même s'il a ajouté que des données plus favorables étaient nécessaires pour commencer à réduire les taux d'intérêt.

Les données américaines ont montré cette nuit que les offres d'emploi avaient augmenté en mai après avoir enregistré des baisses importantes au cours des deux mois précédents. Le rapport mensuel sur la masse salariale, très surveillé, est attendu vendredi.

L'inflation dans la zone euro a diminué le mois dernier, mais une composante cruciale des services est restée obstinément élevée, alimentant les inquiétudes selon lesquelles les pressions sur les prix intérieurs pourraient rester à des niveaux élevés.

L'euro a augmenté de 0,17 % pour atteindre 1,0765 $.

La livre sterling a progressé de 0,2 % à 1,2715 dollar, après avoir augmenté de 0,28 % mardi.

Le parti travailliste d'opposition devrait largement remporter le scrutin de jeudi, mettant ainsi fin à 14 années de gouvernement conservateur. Les finances serrées de la Grande-Bretagne signifient que tout nouveau gouvernement aura peu de marge de manœuvre pour augmenter les dépenses, ce qui pourrait éliminer un catalyseur de la faiblesse de la livre sterling et contenir la volatilité.

Ailleurs, le dollar australien a augmenté de 0,1 % pour atteindre 0,6675 $, aidé par des données sur les ventes au détail supérieures aux estimations, ce qui a maintenu le risque d'une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale.

Le yuan chinois a glissé jusqu'à un creux de huit mois dans les échanges offshore, sur fond de signes indiquant que les autorités locales sont prêtes à tolérer la baisse de la monnaie. L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services Caixin/S&P Global, le plus bas depuis octobre, lui a également donné un coup de pouce.

Le yuan a terminé la session onshore à 7,2734 pour un dollar, marquant sa clôture la plus faible depuis le 14 novembre, un peu au-dessus de l'extrémité inférieure de la bande de négociation quotidienne à 7,2738.

(1 $ = 161,5300 yens)