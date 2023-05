Les marchés des changes ont été agités mardi, le dollar atteignant son plus haut niveau en dix semaines face à ses pairs et en six mois face au yen, avant que les autorités japonaises ne donnent un coup de pouce à leur monnaie, alors que les investisseurs gardent un œil prudent sur les décideurs politiques mondiaux.

Le Japon surveillera de près les mouvements du marché des devises et réagira de manière appropriée si nécessaire, a déclaré le plus haut diplomate du pays en matière de devises mardi après que les autorités financières se soient réunies en réponse à l'affaiblissement du yen, qui a atteint son niveau le plus bas en six mois par rapport au dollar.

Le yen s'est renforcé à l'annonce de la réunion et a conservé ses gains, le dollar perdant 0,2 % à 140,16 yens après avoir atteint 140,93, son plus haut niveau depuis novembre 2022.

Derek Halpenny, responsable de la recherche des marchés mondiaux EMEA chez MUFG, a déclaré qu'il pensait que la réunion n'aurait pas d'impact majeur, bien qu'il ait dit que la monnaie japonaise était au centre de l'attention avant une éventuelle élection, car le Japon est un grand importateur d'énergie, et les subventions pour l'essence sont sur le point de se terminer.

"Peut-être que c'est le début d'une augmentation potentielle des préoccupations (concernant la monnaie), évidemment nous avons eu l'accord sur le plafond de la dette, et Tokyo regarde peut-être les marchés en considérant qu'il y a une chance raisonnable que la Fed augmente en juin et qu'il est possible que nous ayons un dollar/yen au milieu des 140".

"Si (le Premier ministre) Kishida envisage des élections anticipées, il veut être perçu comme s'attaquant à l'une des sources de l'inflation énergétique, à savoir la dépréciation de la monnaie.

Le président Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont signé dimanche un accord visant à suspendre temporairement le plafond de la dette américaine et à limiter certaines dépenses fédérales afin d'éviter un défaut de paiement.

Cela a aidé l'indice du Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six pairs majeurs, à atteindre 104,53 dans les échanges européens son plus haut niveau en 10 semaines, bien qu'il ait ensuite reculé à 104,02.

L'accord devrait être testé pour la première fois au Congrès plus tard dans la journée de mardi.

"Il semble que le dollar soit gagnant dans presque tous les scénarios actuellement", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

"La semaine dernière, le dollar gagnait en raison de la demande de valeurs refuges en cas de défaut de paiement des États-Unis ; cette semaine, vous pouvez dire que le dollar gagne parce que les États-Unis ne seront pas en défaut de paiement. Cela montre qu'il y a une demande pour le dollar américain".

Elle a ajouté que l'attention se tournait vers la question de savoir si la Réserve fédérale américaine relèverait à nouveau ses taux d'intérêt, si ce n'est pas en juin, peut-être en juillet.

Ce facteur, ainsi qu'un réexamen des positions sur le marché - les investisseurs ont abandonné de nombreuses positions longues sur le dollar depuis la fin de l'année dernière - soutiennent le dollar, a-t-elle ajouté.

L'euro était en hausse de 0,28 % à 1,0733 $, après avoir atteint son plus bas niveau en deux mois, tandis que la livre a augmenté de 0,5 % à 1,2426 $.

Ailleurs, le yuan terrestre chinois s'est affaibli jusqu'à 7,0995 pour un dollar après que la banque centrale chinoise ait fixé le taux de change au niveau le plus faible du yuan depuis décembre. Le yuan offshore s'est également affaibli en dépassant le niveau clé de 7,1 pour un dollar.

La livre turque a encore glissé et s'est affaiblie jusqu'à un niveau record après que le président Tayyip Erdogan a décroché la victoire à l'élection présidentielle du pays dimanche.