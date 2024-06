Le yen était sur la défensive vendredi avant une décision politique de la Banque du Japon qui pourrait l'amener à réduire davantage ses mesures de relance monétaire massives, tandis qu'ailleurs, l'euro, embourbé dans la tourmente politique, se dirigeait vers une perte hebdomadaire.

Le dollar était en tête, aidé par des gains contre l'euro et des offres de refuge, alors que le vote surprise en France a ravivé les craintes d'incertitude politique dans le pays et dans l'ensemble de la zone euro.

Le yen était un peu plus faible à 157,08 pour un dollar et sur la voie d'une perte hebdomadaire marginale d'environ 0,2%, bien que les mouvements aient été largement modérés avant la conclusion de la réunion de politique monétaire de deux jours de la BOJ plus tard dans la journée de vendredi.

Bien que la banque centrale s'attende à maintenir des taux très bas, elle pourrait annoncer une réduction de ses achats massifs d'obligations, dans un mouvement lent mais régulier d'abandon de l'assouplissement quantitatif.

"Nous pensons qu'elle annoncera une réduction", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

"Les risques sont probablement un peu asymétriques. S'ils n'annoncent aucun changement, vous vous attendez à ce que le yen s'affaiblisse, alors que la possibilité que le yen se renforce, à supposer qu'ils fassent quelque chose dans ce sens, est probablement très limitée".

Sur le marché en général, les principales devises ont eu du mal à s'imposer face à un billet vert légèrement plus fort vendredi, la livre sterling reculant de 0,08 % à 1,2752 $. La livre sterling a baissé de 0,08% à 1,2752 dollar. Elle était prévue pour un gain hebdomadaire de 0,3%.

L'Aussie a perdu 0,18% à 0,6625 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,26% à 0,6152 $.

Cependant, les deux monnaies des Antipodes étaient en voie d'augmenter respectivement de 0,8% et de 1% pour la semaine, en raison des attentes selon lesquelles les taux pourraient rester plus longtemps élevés dans ces pays et aussi parce qu'une série de données économiques américaines cette semaine a ravivé la possibilité de réductions de taux plus tôt de la part de la Réserve Fédérale.

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté à un niveau record de 10 mois la semaine dernière, tandis que des données séparées ont indiqué que les prix à la production ont chuté de manière inattendue en mai, renforçant les paris que la Fed pourrait lancer son cycle d'assouplissement en septembre.

Ces chiffres font suite à la lecture de l'inflation américaine de mercredi, qui a montré que les prix à la consommation étaient restés inchangés de manière inattendue en mai.

Alors que la Fed, à l'issue de sa réunion de politique monétaire cette semaine, a adopté un ton plus ferme que prévu et n'a prévu qu'une seule réduction de taux pour 2024, les investisseurs ont préféré se concentrer sur les données plus faibles que prévu, ce qui a eu pour effet de propulser Wall Street à des niveaux record et de faire chuter les rendements des obligations d'État.

"La Fed a changé d'avis à de multiples reprises sur la trajectoire prévue de sa politique, nous n'accordons donc pas beaucoup d'importance à son nouvel ensemble de projections - et Powell lui-même a déclaré qu'il ne les 'tenait pas avec une grande confiance', soulignant l'approche dépendante des données de la Fed", a déclaré Jean Boivin, directeur de l'Institut d'investissement BlackRock.

"Quelle que soit la déclaration prospective de la Fed, les surprises en matière d'inflation - dans un sens ou dans l'autre - continueront probablement à entraîner d'importantes révisions des perspectives de politique monétaire."

LA NERVOSITÉ POLITIQUE

L'euro a peu varié à 1,0737 $ et s'apprête à perdre environ 0,6 % par semaine.

La monnaie unique a connu une semaine mouvementée à la suite de la décision du président français Emmanuel Macron d'organiser un vote éclair dans son pays, ce qui a effrayé les investisseurs.

M. Macron a appelé à des élections législatives anticipées dimanche, après que l'extrême droite française a écrasé son propre parti lors des élections européennes.

Face à la livre sterling, l'euro s'est maintenu à un niveau proche de son plus bas niveau depuis 22 mois et a enregistré une baisse hebdomadaire de 0,9 %.

De même, l'euro s'est maintenu près de son niveau le plus faible depuis plus de cinq mois face à l'aussie et depuis six mois face au kiwi.

"Bien que l'annonce de Macron ait été une surprise, il est possible que de nouvelles élections jouent en sa faveur. Toutefois, la probabilité de ce scénario est assez faible. Il est plus probable que la position politique de Macron diminue, même si ce n'est pas au point de l'empêcher de former un nouveau gouvernement", a déclaré Erik-Jan van Harn, stratège macroéconomique senior chez Rabobank.

"Le parti de M. Macron a subi un revers important lors des élections européennes, et des résultats défavorables lors des prochaines élections pourraient exacerber les inquiétudes concernant la viabilité de la dette du pays."