Le yuan chinois s'est maintenu à son plus bas niveau depuis sept mois face au dollar américain mercredi, la promesse de la banque centrale d'empêcher une trop grande fluctuation du yuan ayant partiellement compensé la faiblesse de l'opinion publique.

La Chine maintiendra une politique monétaire de soutien et "empêchera résolument le taux de change de s'emballer", a déclaré le gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBOC), Pan Gongsheng, lors du Forum Lujiazui à Shanghai mercredi.

Par ailleurs, Zhu Hexin, directeur de l'Administration nationale des changes (SAFE), a déclaré au même forum que le marché des changes chinois était résilient.

A 03h40 GMT, le yuan était en baisse de 0,03% à 7,2559 pour un dollar après s'être échangé dans une fourchette de 7,2548 à 7,2564.

Avant l'ouverture du marché, la Banque populaire de Chine a fixé le taux médian, autour duquel le yuan est autorisé à s'échanger dans une bande de 2%, à 7,1159 pour un dollar, son taux le plus faible depuis le 19 janvier et 1 323 points de plus que l'estimation de Reuters.

Le yuan au comptant a ouvert à 7,2550 pour un dollar et s'est négocié 3 pips plus haut que la clôture précédente en fin de séance et 1,97% plus bas que le point médian.

Malgré l'affaiblissement du dollar, les données économiques chinoises décevantes ont pesé sur la performance du yuan.

Lemon Zhang, FX & EM Macro Strategist chez Barclays, s'attend à ce que le yuan continue à baisser à un rythme graduel, sous l'impulsion de la PBOC.

"Les données récentes sur l'activité réelle en Chine n'ont pas été encourageantes, et nous pensons que les actifs en CNY sont en avance sur les fondamentaux", a déclaré M. Zhang.

Elle a ajouté que les besoins saisonniers des entreprises chinoises cotées à Hong Kong de convertir les yuans offshore en dollars de Hong Kong pour le paiement des dividendes étaient également négatifs pour le yuan.

Le yuan est en baisse de 0,2 % par rapport au dollar ce mois-ci et de 2,1 % cette année.

Le yuan offshore s'est échangé à 7,2713 yuans pour un dollar, en hausse d'environ 0,01% dans les échanges asiatiques.

Le rendement des obligations à 10 ans du gouvernement chinois a baissé de 0,1 point de base à 2,26%. Le rendement de la dette de référence du gouvernement américain était de 4,2 %. Le taux repo onshore de référence à 7 jours du yuan était à 1,87%.

L'indice des six devises du dollar est resté stable à 105,270.

L'indice officiel CFETS, pondéré en fonction des échanges, a été publié pour la dernière fois le 14 juin et se situe à 99,89, en hausse de 2,5 points depuis le début de l'année. Niveaux clés onshore vs offshore : Swap dollar/yuan au jour le jour onshore -8,50 pips vs. offshore -8,50 SHIBOR 3 mois 1,9 % vs. CNH HIBOR 3 mois 3 % (rapporté par Summer Zhen ; édité par Sonali Paul)