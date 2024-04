New York (awp/afp) - Le dollar a encore lâché un peu de lest jeudi, pour le troisième jour d'affilée, alors que les membres de la Fed appellent toujours à la patience sur les taux d'intérêt, tandis que l'or a établi un nouveau record, à plus de 2.300 dollars.

Vers 18H50 GMT, le dollar se négociait en baisse de 0,12% face à l'euro qui valait 1,0849 dollar.

"Les pertes commencent à s'accumuler un peu pour le Dollar Index qui, alors qu'il avait grimpé au-dessus des 105 points cette semaine, s'inscrit actuellement juste au-dessus de 104", a noté Shaun Osborne de Scotiabank. Le Dollar Index, qui compare le billet vert à un panier de monnaies, cotait 104,14 points.

L'analyste souligne que les taux obligataires se calmaient nettement "après s'être enflammés" en début de semaine au-dessus de 4,40% pour les rendements à dix ans alors que "plusieurs responsables de la Fed ont clairement indiqué que peu de chose, voire rien n'avait changé".

Les taux sur les bons du Trésor à dix ans reculaient à 4,31% contre 4,34%.

Pour Shaun Osborne, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell "s'en est tenu au scénario", lorsqu'il a réitéré mercredi qu'il fallait encore des signes tangibles que l'inflation ralentit avant de baisser les taux au jour le jour.

Avant de limiter les dégâts en fin de séance, le franc suisse est tombé au plus bas depuis près d'un an par rapport à l'euro après l'annonce d'une nouvelle baisse de l'inflation helvétique, qui conforte les attentes de baisses de taux.

La devise helvétique ne dérapait plus que de 0,26% par rapport à l'euro à 0,9809 franc suisse, après avoir touché un plus bas depuis mai vis-à-vis de la monnaie unique, chutant de 0,65% à 0,9848 franc suisse.

Elle abandonnait 0,14% contre le billet vert à 0,9042 franc suisse pour un dollar après avoir glissé de 0,36% à 0,9061, évoluant à des niveaux inédits depuis novembre.

L'inflation en Suisse a de nouveau décéléré en mars, et davantage que prévu, s'établissant à 1% sur un an sous l'effet d'un recul des prix des produits pétroliers.

De son côté, durant les échanges asiatiques, l'once d'or a atteint jeudi le prix record de 2.304,96 dollars.

Le métal jaune a ensuite repris son souffle, se repliant de 0,19% à 2.295,30 dollars l'once vers 19H00 GMT.

"Certains investisseurs cherchent (de la sécurité) dans l'or, valeur refuge alors que la scène géopolitique reste tendue", note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, après le raid meurtrier sur l'annexe de l'ambassade iranienne à Damas, attribué à Israël et qui fait craindre une riposte.

Fawad Razaqzada, de City Index, signalait aussi la bonne santé de l'économie chinoise, qui augure d'une demande vigoureuse pour les métaux précieux.

Cours de jeudi Cours de mercredi 18H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0849 1,0857 EUR/JPY 164,38 164,69 EUR/CHF 0,9809 0,9802 EUR/GBP 0,8577 0,8576 USD/JPY 151,52 151,70 USD/CHF 0,9042 0,9028 GBP/USD 1,2648 1,2658

afp/rp