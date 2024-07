Législatives : quelles implications pour quel résultat (Invesco)

Le 02 juillet 2024 à 16:50 Partager

Kristina Hooper, stratège en chef du marché mondial chez Invesco, a présenté les implications en matière d'investissement des possibles résultats des élections législatives françaises. Pour Kristina Hooper, la constitution d’un gouvernement technique serait l’issue la mieux accueillie par les marchés. Ce scénario est en effet susceptible d'assurer la plus grande continuité, la plus grande stabilité et le moins d'incertitude, et les actions françaises sont donc susceptibles d'augmenter dans ce scénario.



Il est outre susceptible d'être le plus favorable à l'Union européenne, de sorte que l'euro et les actions européennes pourraient en bénéficier.



Selon le gestionnaire d'actifs, les spreads des obligations françaises par rapport aux allemandes sont en outre susceptibles de se réduire, car cette option serait probablement la plus prudente sur le plan budgétaire. De même, les spreads des pays périphériques devraient se réduire, car cette issue serait la moins dommageable pour le projet européen.



S'agissant du scénario d'une majorité d'extrême droite, la stratège en chef juge que ce résultat ne serait pas bien accueilli par les marchés. Il ne serait toutefois pas aussi négatif qu'une majorité d'extrême gauche, notamment en raison des assurances données par Marine Le Pen.



" Toutefois, étant donné qu'il risque de nuire à la solidité de l'Union européenne, l'euro pourrait s'affaiblir. Compte tenu de la plus grande incertitude politique, les actions françaises et européennes en pâtiraient probablement, tandis que les spreads des obligations françaises et des pays périphériques par rapport à l'Allemagne pourraient se creuser ", précise-t-elle.



Les scénarios mal accueillis par les marchés



S'agissant du scénario d'une majorité d'extrême droite, la stratège en chef juge que ce résultat ne serait pas bien accueilli par les marchés. Il ne serait toutefois pas aussi négatif qu'une majorité d'extrême gauche, notamment en raison des assurances données par Marine Le Pen.



" Toutefois, étant donné qu'il risque de nuire à la solidité de l'Union européenne, l'euro pourrait s'affaiblir. Compte tenu de la plus grande incertitude politique, les actions françaises et européennes en pâtiraient probablement, tandis que les spreads des obligations françaises et des pays périphériques par rapport à l'Allemagne pourraient se creuser ", précise-t-elle.



Quant à l'arrivée au pouvoir d'une majorité d'extrême gauche, le résultat serait le plus mal accueilli par les marchés. Il se traduirait probablement par la plus grande largesse fiscale, ce qui entraînerait un mouvement à la vente des obligations françaises. Ce résultat nuirait également à la solidité de l'Union européenne, ce qui pourrait affaiblir l'euro.



" Compte tenu de la plus grande incertitude politique, elle serait probablement négative pour les actions françaises et européennes, pour l'euro et provoquerait un élargissement des spreads entre les obligations françaises et périphériques et celles de l'Allemagne ", précise Kristina Hooper.



La réaction du marché après le premier tour a été jusqu'à présent conforme à ce qu'Invesco attendait dans le scénario du gouvernement technique, à savoir un rétrécissement des spreads obligataires, une hausse des actions françaises et de la zone euro, ainsi que de l'euro.