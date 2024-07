Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé en hausse lundi, rassurée par l'économie américaine tout comme les places chinoises malgré une contraction de l'activité industrielle en Chine, tandis que l'euro se renforçait dans la foulée des élections législatives françaises.

L'indice vedette Nikkei de la capitale japonaise a gagné 0,12% à 39.631,06 points et l'indice élargi Topix a pris 0,52% à 2.824,28 points.

"Les principaux indicateurs économiques publiés à la fin de la semaine dernière aux Etats-Unis ont renforcé les attentes d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, soutenant ainsi la tendance à la prise de risques" sur la place nippone, ont commenté des analystes de IwaiCosmo Securities.

Le Nikkei "s'est cependant essoufflé par la suite en raison de prises de bénéfices", ont-ils ajouté.

Le PIB japonais au premier trimestre a par ailleurs été révisé à la baisse (-0,7% au lieu de -0,5% jusque-là) selon une troisième estimation publiée lundi matin, en raison notamment d'investissements publics et d'investissements résidentiels privés plus faibles que prévu.

Cela ne devrait cependant pas dissuader la Banque du Japon (BoJ) de procéder à une hausse de taux, attendue par une partie des économistes dès fin juillet, car il s'agit de facteurs temporaires, a commenté Ryotaro Sawada du Tokai Tokyo Intelligence Lab.

"Il est néanmoins indéniable qu'il existe une certaine incertitude quant aux perspectives de reprise économique", a-t-il tempéré.

Un resserrement monétaire de la BoJ pourrait enrayer la faiblesse du yen - tombé vendredi à un nouveau plus bas depuis 1986 face au dollar -, qui est généralement un facteur de soutien pour le marché japonais car elle dope artificiellement les résultats à l'étranger des groupes exportateurs japonais.

Mais elle présente également un risque pour les actions nippones, car les acteurs étrangers qui investissent en dollars sur la place japonaise voient leurs gains amoindris par l'érosion du yen.

Contraction industrielle en Chine

Les attentes de resserrement monétaire sont également quelque peu confortées par le baromètre trimestriel de confiance des grandes entreprises industrielles japonaises compilé par la BoJ, remonté lundi, alors que les économistes l'attendaient stable.

En Chine, les bourses continentales reprenaient des couleurs après avoir reculé en matinée dans la foulée de l'annonce d'une contraction en juin de l'activité manufacturière du pays pour le deuxième mois consécutif.

L'indice composite de Shanghai reprenait 0,9% vers 06H15 GMT et celui de Shenzhen montait de 0,8%.

La Bourse de Hong Kong était fermée lundi en raison d'un jour férié.

Du côté des valeurs, les actions japonaises liées aux grands magasins se sont envolées après que Takashimaya (+11,1%) et J. Front Retailing (+14,72%), propriétaire des chaînes Daimaru et Matsuzakaya ont relevé leurs prévisions annuelles, satisfaits de ventes solides auprès des touristes étrangers et des consommateurs japonais.

Le dollar remontait à 160,95 yens vers 06H30 GMT contre 160,88 yens vendredi à 21H00 GMT, en retrait par rapport à son sommet de vendredi matin.

L'euro se renforçait après les résultats du premier tour des élections législatives en France, où le Rassemblement national (RN) est arrivé comme attendu largement en tête, mais le parti d'extrême droite n'était pas assuré d'obtenir une majorité absolue au Parlement après le second tour, qui devrait être marqué par un nombre record de triangulaires.

"Les marchés ont été soulagés que la victoire du parti d'extrême droite de Mme Le Pen n'ait pas été aussi décisive (que prévu), et une partie de la prime de risque attachée aux actifs de la zone euro au cours des dernières semaines a été effacée", a commenté Charu Chanana, stratégiste devises chez Saxo Capital Markets.

La devise européenne grimpait à 173,43 yens contre 172,36 yens en fin de semaine dernière, et montait à 1,0773 dollar contre 1,0713 dollar vendredi.

Le pétrole était en hausse: vers 06H20 GMT, le baril de WTI américain gagnait 0,61% à 82,04 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,62% à 85,53 dollars.

afp/al